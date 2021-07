1. Los miembros del Grupo Internacional de Contacto (GIC) reiteran su preocupación por la situación en Venezuela y apelan a los actores políticos y a la sociedad civil para avanzar con urgencia y buena fe en la resolución de la profunda crisis política, económica y social que atraviesa el país y que afecta a toda la región.

2. Los miembros del GIC reiteran que la única salida de la crisis es la negociación política y establecer urgentemente un diálogo inclusivo dirigido por los propios venezolanos que conduzca a elecciones creíbles, libres y transparentes de conformidad con las disposiciones constitucionales y legales de Venezuela.

3. Los miembros del GIC apoyan los renovados esfuerzos de diálogo en aras de una salida pactada a la crisis y llaman a ambas partes a participar de forma constructiva en la mesa de negociación.

4. Los miembros del GIC reiteran su llamamiento a la unidad de las fuerzas democráticas de la oposición. La salida de la crisis exige compromisos difíciles y una amplia concertación para lograr una transición hacia la democracia, la estabilidad y la prosperidad.

5. Los miembros del GIC emplazan al gobierno a garantizar los derechos civiles y políticos, la libertad y la seguridad de todos los actores políticos y la puesta en libertad de todos los presos políticos, incluidos los que se encuentran en situación de arresto domiciliario, así como el fin de la intimidación contra los actores políticos y la sociedad civil.

6. Los miembros del GIC apoyan el establecimiento de una oficina permanente de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Venezuela.

7. Ante la convocatoria a realizar para las próximas elecciones locales y regionales, los miembros del GIC urgen a seguir dando pasos para que las condiciones electorales cumplan con los estándares democráticos propios de unas elecciones libres, justas y transparentes.

8. El GIC llama a los socios regionales e internacionales a dar una respuesta común a la situación en Venezuela, en particular apoyando un proceso de negociación.

9. Los miembros del ICG reiteran su profunda preocupación por el deterioro de situación humanitaria en el país y en los países vecinos, agravada por la pandemia de la Covid-19.

*The International Contact Group brings together Argentina, Chile, Costa Rica, the Dominican Republic, Ecuador, the European Union, France, Germany, Italy, the Netherlands, Panama, Portugal, Spain, Sweden, and Uruguay in a common effort to support a peaceful and democratic way out of the crisis in Venezuela, as well as to facilitate access and the increase of humanitarian aid to that country, particularly in the context of the Covid-19 pandemic.