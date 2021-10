Recientemente Venezuela vivió una nueva reconversión monetaria, la segunda durante el Gobierno de Nicolás Maduro, donde se eliminaron seis ceros a la moneda nacional, el bolívar ahora pasó a llamarse “Bolívar Digital”. Desde #SonDerechos conversamos con Oly Millán, Economista (UCV) y exministra del Ministerio para la Economía Popular (2006), sobre esta nueva medida y el impacto en la vida de los venezolanos.

Oly Millán afirma que la reconversión monetaria es una medida “técnicamente” inservible para mejorar las condiciones de vida de la población venezolana, ya que el Bolívar como signo monetario perdió su atributo de valor, un daño en el que el Gobierno nacional ha colapsado todos los recursos económicos de Venezuela, lo que ha traído como consecuencia daños irreparables para la nación: “Irrespetando las condiciones económicas de las personas. El problema sigue estando latente” manifestó la economista.

La también e xministra del Ministerio para la Economía Popular (2006), expresó que la reconversión monetaria no es un proceso normal dentro de una economía sana, y que esta medida no ayudará a solucionar los problemas económicos de los venezolanos porque la moneda perdió su atributo de valor. Además, señaló que en Venezuela no existe un proceso de educación en formación económica y el país se encuentra atravesando una profunda desigualdad social.

“En Venezuela vemos una economía de una profunda desigualdad social, de un sector que puede estar ganando en dólares y otra de un proceso de legitimación de capitales. Muchas de las familias venezolanas terminarán siendo vulnerables ante esta medida ya que sus ingresos se encuentran fuera de lo que se merecen, en nuestro sistema cambiario pasa algo que muy poco se registra, la Economía sumergida, el volumen total de dinero negro que circula en un país”. Oly Millán

Millán explicó que en los denominados bodegones de Venezuela se puede encontrar a un país con un gran poder adquisitivo y de potencia, pero a la par se visualiza al resto de la población en condiciones de vulnerabilidad: “Cuando ocurren crisis tan profundas, inicia una economía de las sombras” puntualizó.

Finalmente, Oly Millán declaró que es importante generar confianza en los venezolanos, pero para que esto suceda hay que establecer una propuesta de un proyecto país, aprender de los errores del fracaso y establecer como elemento central las condiciones de vida de un pueblo que lo exige y que lo necesita: “Están operando varias Venezuelas, la Venezuela de los bodegones, de las desigualdades, pero también una Venezuela pujante, una Venezuela de gente trabajadora, esa es la Venezuela que debemos consolidar” finalizó.

