Prensa Provea.– En 2020 persistieron las condiciones que desde hace varios años, socavan las garantías para el derecho a la tierra en nuestro país. La escasez de combustible que afecta la producción y movilización de diversos rubros cosechados en el campo venezolana, el secuestro de productores agrícolas y pecuarios y el robo de mercancías, el asesinato de productores, la presencia de agrupaciones de paramilitares en poblaciones campesinas, la expropiación indebida de tierras, y las ventajas que el Estado ha otorgado a las importaciones, por encima de la producción nacional -entre otros problemas- fueron las principales amenazas para campesinos y productores agrícolas.

La escasez de gasolina y gasoil ha sido un factor determinante que impide el desarrollo de las fuerzas productivas del campo y la comercialización de sus productos, al menos desde 2019 según el registro de Provea.

El desabastecimiento de combustibles incrementó los costos de producción de rubros agrícolas y pecuarios en estados como Táchira, Portuguesa y Barinas y, en consecuencia, elevó los precios finales de venta al público. Algunos productores denunciaron que por 200 litros de gasolina debían pagar hasta 200 USD$, el equivalente a un dólar por litro, superando el precio internacional de 0,50 USD$ establecido como precio oficial del combustible por el gobierno de Maduro.

“Si compramos gasolina cara, fertilizantes e insumos caros, no podemos venderlos baratos. No somos atendidos, no somos priorizados. Trabajamos más por vocación porque toda la vida hemos sido productores”

Edgar Boscán, vocero de la Red de Productores Agropecuarios de El Chivo, 13 de octubre de 2020