El proceso de vacunación en el país se ha caracterizado por ser lento y desordenado. Según el régimen, al 4 de julio habían sido vacunadas 2.508.201 personas, lo cual representa no más de 10% de la población. Es posible que de ese total un porcentaje importante solo haya recibido la primera dosis, por lo tanto siguen en situación de alta vulnerabilidad.

A ello hay que sumar que pasan los meses y no se presenta un plan de vacunación con metas precisas bien definidas, criterios para priorizar sectores de la población, no hay información adecuada en cuanto a la compra de las vacunas y las razones por las cuales se decide comprar una marca y no otra. A la fecha ni siquiera el personal de salud ha sido totalmente vacunado y millones de adultos mayores esperan al menos por la primera dosis.

De acuerdo con datos de la organización Médicos Unidos de Venezuela entre julio de 2020 y julio de 2021 han muerto en el país 767 personas del sector salud debido al COVID-19. Desde que inició la pandemia hasta el 31 de julio de 2021 en el país oficialmente se habían registrado 305.766 personas contagiadas, de las cuales fallecieron 3.119.

En el contexto de crisis que vive Venezuela, las organizaciones de promoción de derechos humanos mantenemos un esfuerzo continuo en el registro y documentación de las violaciones sistemáticas de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales de la población a fin de acompañar a las víctimas y darle visibilidad a estos atropellos ante la comunidad nacional e internacional.

En este sentido el Boletín Crisis en Venezuela, surge como un espacio semanal en el que como movimiento de Derechos Humanos, reunimos las situaciones que actualmente reflejan la crisis humanitaria que atraviesa Venezuela.

Puedes descargar el Boletín Crisis en Venezuela ESPAÑOL | ENGLISH