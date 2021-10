La Encuesta Nacional de Condiciones de Vida, presentada por la UCAB, revela que en el último año la pobreza extrema subió más de 8%, el empleo formal se redujo en 1,3 millones de puestos de trabajo y la cobertura educativa cayó 5%. También aumentó la dependencia de la población de bonos y remesas.

Este 29 de septiembre el Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales (IIES) de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), dio a conocer la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (ENCOVI) correspondiente al año 2021, levantada entre febrero y marzo, con cobertura de 22 estados y alcance de 17.402 hogares.



El estudio revela que la pobreza en Venezuela se mantiene en “niveles máximos posibles de 94,5%”, mientras que la pobreza extrema sigue creciendo y abarca dos tercios de los hogares del país, con un 76,6%, un alza de 8,9 puntos, desde los 67,7% en que se ubicaba el año pasado.



La ENCOVI se viene realizando consecutivamente desde 2014, en esta nueva entrega se lograron desplegar más de 200 personas entre encuestadores, supervisores y coordinadores quienes, cumpliendo protocolos de bioseguridad, visitaron alrededor de 17 mil hogares y realizaron cerca de 14 mil entrevistas, destacó la coordinadora del Proyecto ENCOVI y directora del IIES UCAB, Anitza Freitez.

La pobreza general toca techo, la extrema crece

El año 2021 estuvo marcado por una crisis de movilidad que tuvo severas consecuencias en los hogares más pobres de Venezuela. Luis Pedro España, explicó que los factores que más han afectado la calidad de vida de los venezolanos en el último año han sido la crisis de combustible y las medidas contra la COVID-19. Detalló que la combinación de estos dos factores trajo como consecuencia que “la mitad de los venezolanos en edad productiva hayan sido lanzados a la inactividad y los que siguen trabajando lo hagan en condiciones mucho más precarias que en años anteriores”.



De acuerdo con el informe, la pobreza de ingresos “tocó techo” y alcanzó el 94,5% de la población. “No es posible que esta cifra suba más de allí, porque hay un 5% de la población que puede indexar sus ingresos para hacer frente a la inflación”, alertó España, quien resaltó el incremento de la pobreza extrema, que supone la incapacidad para comprar los alimentos básicos, subiendo de 67,7% en 2019-2020 a 76,6%, 8,9 puntos porcentuales.

“La pobreza extrema de ingresos sigue abarcando a dos tercios de los hogares del país, básicamente por una reducción en el alcance de los bonos entre los hogares más pobres. Las transferencias directas fueron 20% mayores para el 10% más pobre en 2019-20 que en 2021”

En el último año la cantidad de hogares en pobreza multidimensional (en privación o deterioro de condiciones como educación, vivienda, acceso a servicios públicos, ingreso y empleo) pasó de 64,8% a 65,2%, un incremento de 0,4 puntos porcentuales. Entre la primera ENCOVI de 2014 y la de 2021, los hogares que entraron en condición de pobreza multidimensional subieron unos 25,9 puntos porcentuales, al pasar de 39,3% a 65,2%.

Mayor desigualdad



El profesor Luis Pedro España explicó que, de acuerdo con el coeficiente de Gini y el resultado de la ENCOVI 2021, Venezuela es el país más desigual de América, con un indicador de 56.7 En 2020, Brasil tenía un coeficiente de Gini de 53.4 y Colombia de 51.2 (los indicadores más altos de ese período) mientras que para Venezuela era de 49.5 y el país estaba en cuarto lugar, con Panamá de tercero (49.8).



“La desigualdad se ha incrementado de manera muy significativa, 10% de las personas con mejores ingresos concentran 40% de todo el ingreso nacional”, advirtió que la desigualdad “no es el principal problema”. De acuerdo con España, si en el país se distribuyera equitativamente todo el Producto Interno Bruto entre cada uno de los venezolanos, el promedio per cápita sería de apenas 30 dólares mensuales, un 1 dólar por persona al día.



España detalló que bajo ese escenario de igualdad absoluta, todos serían pobres (según la línea de pobreza mundial de 1.9 dólares por día), sino que se tendría que duplicar el ingreso nacional y distribuirlo equitativamente nuevamente para seguir en la pobreza, pero no extrema: El problema no es la desigualdad, es la producción. Si este país no produce, vamos a seguir siendo pobres”.

Sin incentivos para trabajar: aumenta la dependencia de bonos y remesas



Entre 2014 y 2021, el empleo formal se redujo en 4,4 millones de puestos de trabajo. De los empleos que desaparecieron 70% eran del sector público; el restante 30% del sector privado.



De acuerdo con los hallazgos de la encuesta, solamente en el año 2021 contra el período 2019-20, la disminución del empleo formal (tanto público como privado) fue de 1,3 millones de puestos de trabajo. Solo 40% de los ocupados están en el sector formal de la economía.



El empleo público también cayó de 36% al 22% del total de ocupados y la destrucción de empleo público y privado ha significado un aumento de 20% en el número de trabajadores por cuenta propia. “Uno de cada dos trabajadores está autoempleado y 57% trabaja en condiciones precarias”.



La Población Económicamente Activa (PEA) se ha ido comprimiendo a pasos acelerados y para 2021 ya representa 50%, igualandose con la Población Económicamente Inactiva.



Luis Pedro España agregó que, desde 2018, el nivel de desempleo declarado es sorprendentemente bajo (3,2%), pero que eso no implica una mejoría de las condiciones de vida, sino el encubrimiento de otras formas de desempleo encubierto. “El desempleo abierto y el desalentado (es decir, el asociado a que no vale la pena trabajar por la escasa remuneración) alcanzan al 20% de la población, a lo que habría que añadirle 11% de subempleo visible (personas que trabajan menos de 15 horas). En Venezuela no hay donde trabajar y, además, el empleo vulnerable afecta a 57% de los ocupados”.



En Venezuela sigue aumentando la dependencia de los ingresos no laborales, bonos del Gobierno, pensiones o remesas. “ENCOVI revela que los ingresos no laborales representan casi 38% del ingreso de todos los hogares. En los hogares en pobreza suponen el 43% del ingreso total, mientras en los no pobres implican más de 20%. Los primeros dependen de las transferencias públicas. Los segundos, de las remesas y las transferencias privadas internas”.



El investigador de la UCAB también advirtió que “el Gobierno abandonó las misiones sociales y se concentró en las transferencias directas y las cajas CLAP. Casi 80% de los hogares tienen carnet de la patria y son potencialmente beneficiarios de los bonos gubernamentales. En 2021 más de la mitad de la población mayor de 15 años ha recibido algún bono del gobierno” alertando que estas transferencias son insuficientes para cubrir las necesidades de la gente y ayudarlos a salir de la pobreza.



“El promedio de estos bonos es menor a $3 y en promedio por hogar al mes es de $4.5. Si comparamos el valor de estos bonos -más la transferencia implícita que está asociada a las bolsas CLAP- con lo que necesitaría de ingresos un hogar en pobreza extrema para pasar a pobreza no extrema, estos bonos tendrían que ser 30 veces superiores a lo que se entrega en la actualidad”, reveló España.

Más inequidad en el acceso a la educación

Anitza Freitez explicó las consecuencias del cierre de los centros educativos, a causa de la pandemia por la COVID-19, y los efectos adversos que esta ha causado sobre la cobertura educativa en todas las edades. Entre 2019-2020 y el 2021, la cobertura educativa para las edades entre 3 y 24 años cayó 5 puntos porcentuales, de 70% a 65% y comparado con 2014 (cobertura de 73%) la caída es de 8 puntos.



“Se ha reducido el acceso a la educación inicial, con las implicaciones que eso tiene para la formación elemental de los niños en esas edades. Los estamos excluyendo de reducir el apresto inicial que todo joven necesita. Registramos niveles de exclusión importantes desde 2017. Apenas el 17% de la población de 18 a 24 años todavía permanece dentro del sistema educativo. Hay una importante movilidad desde la educación privada a la educación pública, imposible de atender por las instituciones estatales. Como consecuencia, hay un número importante de jóvenes que han quedado en un limbo, porque no tienen posibilidades de estudiar y tampoco tienen oportunidades para incorporarse en el mercado de trabajo con un empleo de calidad”.



La demógrafa indicó que las inequidades sociales en los procesos de aprendizaje también se ampliaron, debido a la adopción de la de educación a distancia sin brindar los apoyos necesarios a docentes y estudiantes, así como a los hogares para que puedan realizar el acompañamiento que se pide.



En preescolar, primaria o educación media, solo 35% utilizó plataformas de aprendizaje o videos para la enseñanza en línea. 45% utilizó la impresión de materiales, guías pedagógicas. Se apeló a la colocación de la información en carteleras, se copió en los cuadernos, entre otras. Apenas entre 3% y 2% se apoyó en clases por TV y radio.



“En un 78%, las madres son las que les corresponde esta tarea de apoyar a los hijos en el desarrollo de las actividades; además del trabajo doméstico y mantenimiento del hogar. A 4% de los padres se les atribuye este acompañamiento. La principal necesidad desde el hogar es el acceso a Internet (70%), contar con dispositivos electrónicos para la educación a distancia (62%), información para orientar tareas (62%) e interacción con personal docente (43%)”

En relación con el Programa de Alimentación Escolar (PAE), los hallazgos de la ENCOVI señalan que este solo cubrió 19% de la población estudiantil y que cayó de 4,5 millones a 1,3 millones la cifra de escolarizados que reportan que el PAE funciona en su escuela. “Del 19% que dijo recibía el PAE, solamente 14% lo recibía diariamente. En el mejor de los casos casi la mitad reportó que funcionó solo algunos días”.

Migración de hombres jóvenes

Sobre la migración, la ENCOVI mostró un perfil caracterizado por la preeminencia de hombres en edades jóvenes, que “dejó el país fundamentalmente por la necesidad de buscar trabajo y se ha dirigido principalmente a países de la región como Colombia, Perú, Ecuador o Chile”. De acuerdo con el resultado de la encuesta, la mayoría de los que se han ido son hombres.



Casi la mitad son jóvenes de 15 a 29 años y 90% si se considera el tramo de 15 a 49 años.

La principal razón de emigrar sigue siendo la necesidad de buscar empleo en otro país (86%)

La segunda razón de emigración que va en aumento corresponde a la reagrupación familiar.

La migración reciente transversaliza todo el espectro social y se diversifica en términos de su capital educativo.



2 de cada 3 migrantes tienen un estatus regular, porque han adquirido la ciudadanía de otro país (12%), cuentan con permiso de residencia permanente (16%) o, un permiso temporal (33%)

3 de cada 5 envía ayudas en dinero o especie a su hogar de origen. 57% de esos envíos se hacen 1 o 2 veces al mes.



Freitez agregó que “pese a la pandemia, es bastante reducido el porcentaje de retornados. El retorno de migrantes al país solo alcanza a 5% de los que se fueron”.



Somos menos y vivimos menos

La coordinadora del Proyecto ENCOVI, Anitza Freitez, señaló que el tamaño de la población disminuyó a 28,7 millones de habitantes, es decir, una reducción del -1,1%.



“Somos menos población por efecto de la migración. Casi cinco millones de venezolanos se han ido del país, la gran parte, en edades activas. También se está reduciendo el número de nacimientos, potenciales madres también se han ido del país. Más allá de la migración, somos menos debido al aumento de los riesgos de muerte. Nuestros niveles de mortalidad infantil se asemejan a los que teníamos 30 años atrás (25,7 por mil), la esperanza de vida ha caído en 6,4 años. Los pronósticos previos a la crisis daban una esperanza de vida de más de 83 años para el 2050. Ahora se calcula en 76,6. Las generaciones que están naciendo en este periodo de crisis, van a vivir casi 3 años menos que las generaciones pre crisis, esto es muy grave”, concluyó Freitez.

Con información de prensa UCAB y ENCOVI 2021.



Los datos consolidados, el informe técnico y el informe narrativo de la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida 2021 están disponibles, para descarga gratuita, en la página Proyecto ENCOVI



La presentación completa está disponible, en video, en el canal de YouTube UCABve, haciendo clic AQUÍ