Miércoles 13 de enero de 2021 | El martes 12 de enero de 2021 en la ciudad de Maracaibo, la sede de la organización ACCIÓN ZULIANA POR LA VIDA, conocida como AZUL POSITIVO fue allanada por una comisión de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), en un supuesto procedimiento administrativo a las actividades del programa de asistencia humanitaria que desarrolla la organización en el estado Zulia.

Después de interrogar a miembros directivos de la organización presentes en la sede por un lapso de 6 horas, sin orden legal ni permitir comunicación con ellos, los funcionarios procedieron a la detención de 6 miembros, entre ellos su presidente Johan León Reyes. Ninguna de estas personas ha sido liberada y se desconoce su actual situación.

AZUL POSITIVO es una organización sin fines de lucro con 16 años de trayectoria que realiza importantes acciones de salud preventiva del VIH, violencia de género y asistencia humanitaria a las poblaciones de estudiantes, jóvenes, LGBTI, personas excluidas y en situación de pobreza, campesinos, pescadores artesanales y población en general del estado Zulia.

AZUL POSITIVO contribuye activamente con distintas organizaciones públicas zuliana, tales como Secretaria de Salud, Programa Regional de SIDA, Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses, Fundación Misión Barrio Adentro, entre otras.

Con la presencia de la pandemia de COVID-19, cuyo impacto ha sido devastador en la población zuliana, AZUL POSITIVO tomó la iniciativa de ofrecer respuestas oportunas y adecuadas como es promover las medidas de prevención del nuevo coronavirus en las comunidades más vulnerables y desasistidas.

AZUL POSITIVO es una organización aliada de las agencias del sistema de Naciones Unidas. Tan es así que AZUL POSITIVO contribuye con el Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el SIDA (ONUSIDA), en la realización de las pruebas para la detección del VIH de forma rápida, segura y gratuitas a las comunidades de los sectores populares. También AZUL POSITIVO es un importante socio de la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) y el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) por contribuir en la implementación de proyectos en la zona fronteriza con Colombia sobre orientación sexual y reproductiva para adolescentes, mujeres jóvenes y embarazadas.

Con gran preocupación observamos que durante los últimos meses de 2020 y las dos primeras semanas de 2021 se han intensificado las acciones de criminalización, hostigamiento, amenaza y descrédito por parte de los entes oficiales hacia el trabajo que realizamos las Organizaciones de la Sociedad Civil en Venezuela.

Es por ello que las Organizaciones abajo firmantes se pronuncian para:

1.- Exigir al Estado venezolano garantizar la integridad física y psicológica y la liberación inmediata de todos los miembros de AZUL POSITIVO, así como el cese de la criminalización y hostigamiento contra las organizaciones que prestan asistencia humanitaria y defienden derechos humanos.

2.- Solicitar a todas las agencias y órganos de las Naciones Unidas activen los mecanismos de protección y seguridad a los miembros de AZUL POSITIVO por su trabajo de asistencia humanitaria y procuren garantías de respeto y protección al desempeño del trabajo humanitario y la defensa de derechos en un entorno habilitante y seguro.

3.- Pedir a la comunidad internacional presten su total atención a la situación de hostilidad e inseguridad en la que se encuentran las Organizaciones de la Sociedad Civil, y condenen los ataques continuos contra organizaciones humanitarias, defensores y defensoras de derechos humanos.

Organizaciones que se suscriben a este pronunciamiento:

100% Estrógeno

A.C. Casa del Nuevo Pueblo

AC Grupo Social CESAP

Acceso a la Justicia

Acción Solidaria

ACCSI Acción Ciudadana Contra el SIDA

ADHAM Asociación de Derechos Humanos Amigos de Margarita

AID FOR AIDS Venezuela

Alerta Venezuela

AMBAR Asociación Civil

Aprendiendo a Ser Positivo (ASER+)

Asociación Civil Impulso Vital Aragua ACIVA

Asociación Civil Mujeres en Línea

Asociación Civil NUPAZ

Asociación por la Vida (ASOVIDA Mérida)

Asociación Venezolana en Chile

Asociación Venezolana para la Hemofilia AVHemofilia

ASOMUVI

Aula Abierta

AVESA Asociación Venezolana para una Educación Sexual Alternativa

Caleidoscopio Humano

Cátedra de DDHH de la Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado

Cátedra de la Paz y Derechos Humanos Mons. Oscar Arnulfo Romero, Mérida

CECODAP

Centro de Acción y Defensa por los Derechos Humanos (CADEF)

Centro de Animación Juvenil

Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello

Centro de Derechos Humanos de la Universidad Metropolitana

Centro de Justicia y Paz CEPAZ

Centro para los Defensores y la Justicia (CDJ)

Civilis Derechos Humanos

Clima21 – Ambiente y Derechos Humanos

CODEVIDA

COFAVIC

Comisión de DDHH de la Federación Venezolana de Colegios de Abogados del estado Apure

Comisión de Justicia y Paz

Comisión Nacional de Derechos Humanos de la Federación de Colegios de Abogados de Venezuela del Estado Lara

Comisión para los Derechos Humanos del Estado Zulia (CODHEZ)

Comunidad Organizada de Sabana Larga

Control Ciudadano para la Seguridad, la Defensa y la Fuerza Armada Nacional

Convite A.C

Defiende Venezuela

EDEPA A.C.

Epikeia Observatorio Universitario de Derechos Humanos

Espacio Público

EXCUBITUS Derechos Humanos en Educación

FAVID Fundación Arcoiris por la Vida

Federación Nacional de Sociedades de Padres y Representantes-FENASOPADRESFUNCAMAMA

Fundación Agua Clara

Fundación Ayúdate

Fundación Centro Gumilla

Fundación CERLAS

Fundación Conciencia por la Vida

Fundación de Derechos Humanos de los Llanos (FUNDEHULLANVZLA)

Fundación El Zulia Recicla

Fundación Gran Familia de la Salud

Fundación Isamar Carúpano (FUNDAISAMAR)

Fundación Laboratorio de Desarrollo Humano

Fundación MAVID Carabobo

Fundación Nueva Vida

Fundación para el Debido Proceso FUNDEPRO

Fundación para el Desarrollo Integral FUNDESI

Fundación Pro-Defensa del Derecho a la Educación y la Niñez FUNDA-PDEN

Fundación Red Venezolana de Hombres Positivos RVH+

Fundación Rehabilitarte

Fundación Sida Región Táchira (FUNDASIDARTA)

GobiernaTec

Hearts on Venezuela

Hope of Justice International

ICASO, Canadá

Instituto de Desarrollo Humano, Bolivia

Instituto Progresista

Jesús Castellanos Vásquez

Labo Ciudadano

Laboratorio de Paz

Liga Merideña contra el SIDA

Monitor Social AC

Movimiento Ciudadano Dale Letra

Movimiento SOMOS

Movimiento Vinotinto

Mulier

Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de Los Andes

Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS)

Observatorio Venezolano de Prisiones

Organización StopVIH

ORPANAC

Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (PROVEA)

PROMEDEHUM

Proyecto 860

Proyecto Mujeres

Red de Activistas Ciudadanos por los Derechos Humanos (REDAC)

Red Mérida Feminista

Red Uruguay de Personas con VIH, Uruguay

Red Venezolana de Gente Positiva

REDHNNA, Red por los DDHH de Niños, Niñas y Adolescentes

Resonalia

Servicio Jesuita a Refugiados JRS – Venezuela

SINERGIA, Red Venezolana de Organizaciones de Sociedad Civil

Sociedad Hominis Iura (SOHI)

Un Mundo Sin Mordaza

Una Ventana a la Libertad

Unión Afirmativa

Uquira

Vicaría de DDHH de la Arquidiócesis de Barquisimeto