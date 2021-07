En el proyecto de Ley de Ciudades Comunales, el gobierno de Nicolás Maduro presenta esa nueva estructura político territorial como una manera de promover la participación y soberanía del pueblo. La realidad es que se quiere avanzar en un mayor control social basado en la filosofía de un enemigo interno al cual se debe vigilar, reducir y aniquilar.

Además de imponer una organización política territorial distinta a la establecida por la Constitución, esta forma de organizar a la población y las competencias estatales no pueden verse aisladas de otros procesos que están en marcha y tienen como finalidad garantizar a la minoría que detenta el poder mantenerse gobernando y afianzar el sometimiento de la población. Normas que parten de perseguir y aniquilar a un enemigo interno que no es otro que quien disiente y exige derechos.

Ningún proyecto diseñado por el autoritarismo va a dejar de lado su propósito de controlar y reprimir. No concibe una manera de gobernar distinta que no sea mantenerse en el poder a costa de lo que sea siendo minoría. En nombre de más democracia, su finalidad es más autoritarismo e imponer un proyecto político excluyente contrario a la Constitución. Las ciudades comunales se inscriben dentro de un proyecto más amplio del gobierno que es seguir desmantelando la institucionalidad existente y construir una al servicio, no de la población y el desarrollo del país, sino de la minoría que detenta el poder para consolidar su dictadura.

En el contexto de crisis que vive Venezuela, las organizaciones de promoción de derechos humanos mantenemos un esfuerzo continuo en el registro y documentación de las violaciones sistemáticas de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales de la población a fin de acompañar a las víctimas y darle visibilidad a estos atropellos ante la comunidad nacional e internacional.

En este sentido el Boletín Crisis en Venezuela, surge como un espacio semanal en el que como movimiento de Derechos Humanos, reunimos las situaciones que actualmente reflejan la crisis humanitaria que atraviesa Venezuela.

Puedes descargar el Boletín Crisis en Venezuela ESPAÑOL | ENGLISH