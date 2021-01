(Caracas, 23 de enero 2021) Más de 80 organizaciones venezolanas han elaborado y suscrito un “Código de conducta” con el cual ratifican que su actuación se encuentra bajo los principios internacionales en derechos humanos. Estas iniciativas han escogido este 23 de enero de 2021 como fecha de difusión del acuerdo. De esta manera resaltan que todas las organizaciones dentro de Venezuela, que aspiran a promover el regreso de la democracia, deben hacer un esfuerzo por profundizar sus propios mecanismos de democráticos de funcionamiento.



Este 23 de enero de 2021, fecha en la cual se recuerda un aniversario más de la caída de la dictadura de Marcos Pérez Jiménez ocurrida en el año 1958, más de 80 organizaciones de venezolanas de derechos humanos difunden un “Código de conducta” con el cual reafirman su compromiso con una serie de principios para su funcionamiento. A estas iniciativas no sólo les parece importante comunicar cuáles son los valores que dan sentido a su acción, sino que cualquier persona, beneficiaria o no de su trabajo, que observe que no se están cumpliendo tiene el derecho de expresarlo a la organización y recibir una respuesta. Además, en un momento de grave crisis de representación política, estas ONG quieren exigirles a todas las iniciativas del campo democrático del país la revisión y profundización de los mecanismos democráticos internos de toma de decisiones. “Un movimiento que aspire promover el regreso a la democracia debe dar el ejemplo y funcionar de la manera más democrática posible”, expresó Rafael Uzcátegui, Coordinador General de Provea.



Este Código de Conducta esta conformado por 9 principios de actuación: 1) No discriminación, 2) Igualdad de género, 3) Diversidad sexual, 4) Prevención y sanción del acoso sexual, 5) Respeto al medio ambiente, 6) Gratuidad y acceso a servicios, 7) Autonomía frente al Estado y los partidos, 8) Transparencia y 9) No violencia.



Mediante el consenso de estos principios, las organizaciones del país ratifican que, a pesar de las amenazas, continuarán trabajando en la promoción y defensa de los derechos de los venezolanos, siendo parte de un amplio movimiento de Sociedad Civil comprometidos con la recuperación de la institucionalidad democrática, la disminución de la pobreza y la creación de una Venezuela con oportunidades para todos y sin discriminación de ningún tipo.



El texto completo del Código de Conducta, y las organizaciones adherentes, a continuación:

Código de conducta ONG venezolanas

Las organizaciones que suscribimos adoptamos, como normas y principios de nuestra actuación, el respeto y protección de la dignidad y los derechos de todas las personas conforme al marco del derecho internacional de los derechos humanos. Nuestro trabajo es sin fines de lucro, nuestros recursos están destinados al beneficio de la población más vulnerable y al fortalecimiento de sus capacidades institucionales. En tal sentido, ante la emergencia que vive el país y el gran deterioro que ha dejado a su paso, tanto en las instituciones como en el tejido social, creemos necesario presentar públicamente este código de conducta, en el cual reafirmamos nuestro compromiso con los siguientes principios en el desarrollo de nuestras actividades:

1. No discriminación. Llevamos adelante nuestras iniciativas con plena convicción de la necesidad de erradicar cualquier tipo de discriminación que sea lesiva contra la dignidad humana. Nuestros modos de funcionamiento evitarán exclusiones por razones políticas, raciales, religiosas y de condición social.

2. Igualdad de género. Estimulamos y respetamos la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en la sociedad y a lo interno de nuestras organizaciones.

3. Diversidad sexual. Nos comprometemos a promover el respeto y la tolerancia hacia las diferentes expresiones de la diversidad sexual. Las personas LGBTI formarán parte de nuestros equipos de trabajo y de nuestra comunidad de personas beneficiarias, en igualdad de condiciones.

4. Prevenir y sancionar el acoso sexual. Seremos promotores de un trato respetuoso y digno entre los diferentes géneros y tendremos mecanismos para prevenir actuaciones indebidas de nuestros miembros que puedan constituirse en actos de acoso sexual. En caso de que exista algún señalamiento contra la conducta de alguno de nuestros miembros, nos comprometemos a investigarla diligentemente y a tomar los correctivos que sean necesarios.

5. Respeto al medio ambiente. Promovemos el respeto al medio ambiente, la conservación del entorno natural y el uso sostenible de los recursos. Haremos todos los esfuerzos para que nuestras acciones impacten lo menos posible el medio ambiente.

6. Gratuidad y accesibilidad de nuestros servicios. Salvo indicación expresa de lo contrario, nuestros servicios de asesoría, acompañamiento y asistencia en la defensa de derechos humanos y necesidades humanitarias son gratuitos. Tomaremos todas las medidas posibles para que sean de fácil acceso para las personas y comunidades más vulnerables.

7. Autonomía frente a las organizaciones políticas, privadas y estatales. Nuestras iniciativas son independientes de cualquier organización partidista, privada y estatal. Tomamos decisiones de manera autónoma, de acuerdo con el mandato de cada organización y basados en los principios internacionales en derechos humanos.

8. Transparencia. Haremos un uso transparente, eficiente y razonable de nuestros recursos, siempre a favor de nuestros beneficiarios.

9. No violencia. Nuestras actuaciones siempre estarán orientadas a promover la democracia y la paz, el diálogo, la solidaridad, la inclusión y las soluciones no violentas a los conflictos.

Cualquier persona que considere que no se cumple con algunos de los principios establecidos en el presente código, puede presentar sus sugerencias, quejas o reclamos por los canales de comunicación de las organizaciones. Por tanto, tiene derecho a ser escuchada y a recibir una respuesta en la que se tomen todas las medidas, necesarias y pertinentes, que corrijan la situación o el hecho.

Suscriben el presente código de comportamiento:



1) Acceso a la Justicia

2) Acción Solidaria

3) A.C. Médicos Unidos

4) ACOANA

5) Amigos de Sotillo AC

6) ANCO AC Monagas

7) Asociación Civil Perijá

8) Asociación Civil NUPAZ

9) Asociación Civil Oportunidad Acciones Ciudadanas

10) Asociación Civil Red2020

11) Asociación Civil Vida y Luz (Asoviluz)

12) Asociación por la Vida (Asovida)

13) Asociación Venezolana para la Hemofilia

14) Caleidoscopio Humano

15) Cátedra de DDHH de la Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado

16) Cátedra de la Paz y Derechos Humanos Monseñor Óscar Arnulfo Romero

17) Cecodap

18) Cendif-Unimet

19) Centro de Acción y Defensa por los Derechos Humanos

20) Centro de Formación para la Democracia CFD

21) Cepaz

22) Ciudadanía con Compromiso AC

23) Civilis Derechos Humanos

24) Clima21 – Ambiente y Derechos Humanos

25) Codevida

16) Comisión de Derechos Humanos del estado Zulia (Codhez)

27) Comisión Nacional de DDHH de la Federación de Colegios de Abogados de Venezuela del estado Táchira

28) Comunidad en Movimiento AC

29) Control Ciudadano para la Seguridad, la Defensa y la Fuerza Armada Nacional

30) Convite AC

31) Defensa en Acción

32) EDEPA A.C.

33) Equipo de defensa de DDHH del Estado Táchira (EDDHET)

34) Epikeia, Observatorio Universitario de Derechos Humanos

35) Espacio Civil A.C.

36) Espacio Público

37) Excubitus, Derechos Humanos en la Educación

38) Fedecámaras Monagas

39) Federación Médica Venezolana Monagas

40) Federación Nacional de Sociedades de Padres y Representantes (Fenasopadres)

41) Funcamama

42) Fundación Aguaclara

43) Fundación DAMA “Derechos y Acciones de la Mujer Actual”

44) Fundación de Egresados UNET

45) Fundación Diáspora Venezolana (FUNDIASVE)

46) Fundación El Amparo

47) Fundación La Gran Victoria

48) Fundación para el Desarrollo Integral FUNDESI

49) Fundación Payaso con Bata

50) Fundación Pro Bono Venezuela, ProVene

51) Fundación Pro-Defensa del Derecho a la Educación y la Niñez

52) FundaRedes

53) GobiérnaTec

54) Hearts On Venezuela

55) Instituto Mead de Venezuela AC

56) La Choza del Espíritu Santo AC

57) Labo Ciudadano

58) Laboratorio de Paz

59) Liga Merideña contra el SIDA

60) Monitor Social A.C.

61) Médicos Unidos de Venezuela Capítulo Carabobo

62) Monitor Social AC

63) Movimiento Ciudadano Dale Letra

64) Movimiento SOMOS

65) Mujer y Ciudadanía A.V.

66) Médicos Unidos de Venezuela, Capitulo Lara

67) Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de los Andes

68) Oficina de DDHH del Vicariato de Puerto Ayacucho

69) ONG Operación Libertad Internacional

70) Organización Stop VIH

71) Organización Humanitaria Zona 10 AC

72) Padres Organizados de Venezuela

74) Programa Venezolano de Educación-Acción en DDHH (Provea)

75) PROMEDEHUM

76) Proyecta Ciudadanía

77) Proyecto 860

78) Red de Autoprotección de Defensores de DDHH. Estado Trujillo

79) Red de Organizaciones de Derechos Humanos del Estado Anzoátegui REDHANZ

80) REDHNNA, Red por los Derechos Humanos de NNA

81) SenosAyuda A.C.

82) Todos por el Futuro

83) Transparencia Venezuela

84) Uniandes A.C.

85) Unión Afirmativa de Venezuela

86) Unión Vecinal para la Participación Ciudadana AC

87) Unión Venezolana Liceísta en el Estado Táchira

88) Vicariato Apostólico de Puerto Ayacucho

89) Asociación de Mujeres por el Bienestar y Asistencia Recíproca (Ambar)

90) Fundación El Zulia Recicla