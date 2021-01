Organizaciones de la sociedad civil de América Latina reconocen la importancia del proceso de elección para el cargo de Fiscal de la CPI y le solicitan a los candidatos un compromiso genuino para avanzar de manera decidida en las investigaciones contra los máximos responsables de crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra cometidos en la región.

Las organizaciones abajo firmantes dirigimos este comunicado a la opinión pública, a los Gobiernos de la Región, a la Asamblea de los Estados Parte del Estatuto de Roma y a los candidatos a Fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), con el fin de solicitar un proceso de elección y un mandato comprometido genuinamente en la lucha contra la impunidad en la región.

Somos conscientes de los desafíos que enfrenta la justicia penal internacional en estos momentos y de las esperanzas que han depositado las víctimas de todas las regiones del mundo en las capacidades de la CPI para luchar contra la impunidad y sancionar efectivamente a los máximos responsables de crímenes de su competencia.

Por esa razón, queremos llamar la atención sobre los crímenes de competencia de la CPI cometidos en Latinoamérica y la expectativa de justicia de las víctimas de la región que debe atender la persona seleccionada para ocupar el cargo de Fiscal de la CPI. Creemos que quien sea elegida debe contar con una alta idoneidad ética, imparcialidad, independencia, ecuanimidad, experiencia y compromiso con la justicia, las víctimas, las poblaciones vulnerables e históricamente discriminadas, y el Estatuto de Roma, por lo cual es indispensable que el proceso de votación sea abordado desde estos elementos.

Los esfuerzos de justicia penal internacional realizados en la región, así como los que eventualmente surjan, deben continuar y prevalecer a partir del análisis judicial y no de compromisos derivados del proceso de elección. Por esa razón, reconocemos la importancia de mantener y dar apertura a exámenes preliminares en la región, así como avanzar hacia la fase de investigación donde no existen procesamientos internos genuinos ni avances judiciales frente a los responsables, a partir de un enfoque basado en los derechos de las víctimas, los enfoques de género y diferenciales, y en dirección a la justicia.

Finalmente, solicitamos a los candidatos y a la persona que resulte elegida como Fiscal de la CPI el compromiso de proyectar un mandato dedicado a luchar contra la impunidad para llevar justicia a las víctimas de todas las regiones del mundo y, en especial, de Latinoamérica, que tanto la anhelan.

Latinoamérica, 15 de enero de 2021

