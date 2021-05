(Caracas, 21 mayo 2021) Las organizaciones de la sociedad civil que suscriben el presente pronunciamiento reiteramos nuestro rechazo y exigencia de revocación de la nueva Providencia Administrativa No. 002-2021 para el Registro Unificado de Sujetos Obligados ante la Oficina Nacional Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo (ONCDOFT), adscrita al Ministerio de Interior, Justicia y Paz, de fecha 03 de mayo (G.O. 42.118), la cual sustituye a la Providencia Administrativa 001-2021, publicada en Gaceta Oficial No. 42.098 del 30 de marzo de 2021.

Esta nueva Providencia 002-2021, así como otras medidas recientes de control y fiscalización constituyen actos inconstitucionales, de extralimitación legal y grave quebrantamiento de las normas internacionales de protección de los derechos humanos y libertades fundamentales que son de obligatorio cumplimiento para el Estado venezolano, por las siguientes razones:

Crea un registro adicional a las normas de regulación a través de las cuales las organizaciones ya están registradas, creando nuevos requisitos que exceden arbitrariamente, los establecidos en las normas vigentes. Viola el propio mandato del Estado, a través de la Ley de simplificación de trámites administrativos, de no presentar documentos que ya están en manos del Estado. De hecho, muchos de los requisitos no podrían cumplirse porque, desde hace años, han sido objeto de permanentes trabas, obstáculos y suspensiones por parte del propio Estado, incluso para trámites corrientes de las organizaciones.

Establece un sistema de registro sujeto a la emisión de un documento que certifica estar bajo control y supervisión de la Oficina competente, solo si son cumplidos todos los requisitos y recaudos exigidos, incluyendo alianzas con otras OSFL y las fuentes de financiamiento para demostrar no ser culpables de tener vínculos con el terrorismo, el financiamiento al terrorismo y la delincuencia organizada, entre otros delitos, violando el principio de la presunción de inocencia.

Crea un sistema que exacerba los controles discrecionales, no solamente porque los requisitos deben renovarse cada vez que haya cambios, sino porque permite a los funcionarios decidir el cumplimiento o no de los recaudos, con posibilidad de hacer fiscalizaciones in situ sin límites de alcance y duración. Este registro, además, se podría convertir en un requisito para hacer otro tipo de acciones registrales, sin las cuales no podrán funcionar las organizaciones, creando un cerco para obligar al registro, so pena de caer en una situación de irregularidad permanente.

Crea además un régimen de autorización, sometido a renovación anual, por el cual solo quienes hayan obtenido credenciales emitidas por la Oficina competente, pueden hacer actos de representación legal de las organizaciones. Adicionalmente, exige que cada organización cuente con la figura de un oficial de cumplimiento que se registre e igualmente obtenga credenciales; así como la firma de estados financieros por parte de contadores quienes pueden exigir el registro para poder estampar sus firmas.

Las autoridades de gobierno han manifestado en discursos y anuncios de manera pública y notoria que esta Providencia y otras medidas dictadas por entes del Estado responden a una política de criminalización, persecución y eventualmente suspensión e ilegalización de organizaciones de la sociedad civil autónomas e independientes, violando los estándares internacionales sobre la lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo establecidos por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).

Estos estándares protegen el derecho a la libertad de asociación de acuerdo con el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en el cual se establecen límites a los Estados para dictar regulaciones a las organizaciones de la sociedad civil, las cuales deben notificarse a los órganos internacionales de protección, estar estrictamente acotadas en leyes y ser de naturaleza democrática, con el objeto de prevenir y evitar su uso para cometer abusos, interrumpir o desalentar la actividad legítima de organizaciones de derechos humanos, desarrollo, acción humanitaria y con otros fines de interés colectivo en la sociedad civil.

Como parte de esta política, en 2010 se dictó la Ley de Defensa de la Soberanía y Autodeterminación Nacional (Gaceta Oficial N° 6.013 Extraordinario del 23.12.2010) que, aunque no ha sido aplicada, prohíbe el uso de financiamiento internacional a las organizaciones que defienden derechos a la participación ciudadana. También, está vigente el decreto presidencial de estado de excepción y emergencia económica (N° 2323, publicado en G.O. 6227 Extraordinario del 13.05.2016), que en su artículo 2.8 instruye al Ministerio de Relaciones Exteriores a auditar e inspeccionar los convenios de personas naturales o jurídicas con organismos extranjeros, y a suspenderlos en caso de que pueda presumirse su utilización con fines desestabilizadores.

Especialmente, desde el 2020, se puso en marcha un andamiaje jurídico que ha intensificado la política de criminalización y persecución contra las organizaciones de la sociedad civil, del cual son parte el Decreto Nº 4.135 que crea el Cuerpo Nacional Contra el Terrorismo como órgano desconcentrado y el Decreto Nº 4.136 sobre el Plan Nacional Contra el Terrorismo 2020-2022 (G.O, N° 41.828 de 27.02.20); la creación del Registro Automatizado de Organizaciones No Gubernamentales No Domiciliadas en el país, también bajo requisitos de revisión conforme a la Ley contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo (G.O. N° 41.994 del 27.10.20); la Circular SIB-DSB-CJ-OD06524 de la Superintendencia de Bancos (SUDEBAN) del 20.11.20 para fiscalizar las operaciones bancarias de las organizaciones; y la Ley de Cooperación Internacional, actualmente en discusión por la Asamblea Nacional, con la cual sólo las organizaciones reconocidas por el Estado tendrían capacidad de acceso a la cooperación internacional.

Con el uso de parte de estos instrumentos en 2020 y 2021 se cometieron allanamientos, órdenes de detención e intentos de enjuiciamiento contra los miembros de organizaciones como Azul Positivo, Acción Solidaria, Prepara Familia, Fundación MAVID, Convite, Alimenta la Solidaridad y Caracas Mi Convive.

Por todo lo anterior, más de 300 ONG ratificamos la exigencia de revocar la Providencia 002-2021 y toda medida del Estado venezolano que tenga la intención o pueda ser usada para intimidar, criminalizar, perseguir y cerrar el trabajo de las organizaciones y del espacio cívico en Venezuela, situación inaceptable en cualquier circunstancia que en los actuales momentos es contraria a la necesidad de fomentar la participación y todos los esfuerzos de solidaridad con la sociedad venezolana, puesto que quebrar la confianza social y restringir más la cooperación internacional traerá mayores consecuencias lamentables de sufrimiento humano para la población, severamente afectada por graves violaciones de derechos humanos, la pandemia por Covid-19 y la emergencia multidimensional que atraviesa el país.

Suscriben

C Padrinos de barrio Jesús de Nazaret C. Casa del Nuevo Pueblo C. Fe y Alegría C. Médicos Unidos de Venezuela AC APOYE AC Kapé Kapé Centro de Investigación Social de Buena Voluntad Acceso a la Justicia Acción Ciudadana Contra el SIDA – ACCSI Acción Solidaria Acción Zuliana por la Vida – Azul Positivo ACOANA Agro Impulso Bolívar Alerta Venezuela Alianza de Familiares de Víctimas del 2017 -ALFAVIC-2017 Alimenta la Solidaridad Amigos Trasplantados de Venezuela Ancora Humanitas Antroposabores AQUI CABEMOS TODOS Arboreus Derechos Humanos AC Arcores Venezuela Asociación Cauce Asociación Civil Acción Campesina Asociación Civil Asamblea de Educación Asociación Civil Caciques «ASOCICA» Asociación Civil Conservación Lago de Maracaibo ACLAMA. Asociación Civil Ecológica y Social Chunikai Asociación Civil El Paragüero Asociación Civil Escuelas Arquidiocesanas de Maracaibo Asociación Civil Esperanza Joven Asociación Civil Fomentando Alegría y Bienestar Infantil – AC FABI Asociación Civil Impulso Vital Aragua – ACIVA Asociación Civil Juntos por Caroní Asociación civil los Naguaritos Asociación Civil Mujeres en Línea Asociación Civil Mujeres por la Vida ASOMUVI Asociación Civil Mujeres Sin Fronteras Asociación Civil Perijá Asociación Civil Saber es Poder-AsoSaber Asociación Civil Sembrando Esperanza – ACSE Asociación Civil Unidad y Cambio Asociación Civil Vida y Luz – ASOVILUZ Asociación Civil y Ecológica Vecinos por el Ambiente Asociación de Mujeres por el Bienestar y Asistencia Recíproca -AMBAR Asociación de Planificación Familiar- PLAFAM Asociación de Trabajadores Emprendedores y Microempresarios- ATRAEM Asociación Nacional de Centros ANC Perú Asociación Venezolana de Mujeres- AVM Asociación Venezolana de Servicios de Salud de Orientación Cristiana – AVESSOC Asociación Venezolana para la Hemofilia Aula Abierta AVESA – Asociación Venezolana para una Educación Sexual Alternativa Banco del Libro Bandesir Lara Brigadas Azules Caleidoscopio Humano Canadá Venezuela Democracy Forum Caracas Ciudad Plural Caracas Mi Convive Cáritas Ciudad Bolívar Cátedra de Derechos Humanos de la Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado – UCLA Cátedra Libre de Estudios de Ciudad Inteligente y Sostenible ALEXIS DE TOCQUEVILLE CC Soricaima Cedice Libertad CEDISUC – Centro de Desarrollo Integral Sucre CENDIF-Universidad Metropolitana Centro de Acción y Defensa por los Derechos Humanos -CADEF Centro de Animación Juvenil Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello Centro de Derechos Humanos de la Universidad Metropolitana Centro de Estudios de la Cooperación Centro de Estudios de la Mujer – CEM UCV Centro de Formación para la Democracia – CFD Centro de Investigación Social, Formación y Estudios de la Mujer – CISFEM Centro de Justicia y Paz – CEPAZ Centro de Organización y Animación Comunitaria Centro de Reflexión y Acción Social P. Juan Montalvo, sj Centro Monseñor Arias Blanco Centro Nacional de Bioética Centro para la Paz y los Derechos Humanos de la Universidad Central de Venezuela Centro para los Defensores y la Justicia – CDJ CINEP Circuito GRAN CINE Ciudadanía Activa Ciudadanía con Compromiso. AC Civilis Derechos Humanos Clima21 – Ambiente y Derechos Humanos CODEVIDA – Coalición de Organizaciones por el Derecho a la Salud y la Vida Colegio de abogados de Guárico Colegio de Médicos de Monagas Colegio de Profesionales de la Enfermería Barinas Comisión de DDHH de la Federación Venezolana de Colegios de Abogados del estado Apure Comisión de DDHH de la Federación Venezolana de Colegios de Abogados del estado Guárico Comisión de DDHH de la Federación Venezolana de Colegios de Abogados del estado Monagas Comisión de DDHH de la Federación Venezolana de Colegios de Abogados del estado Táchira Comisión de DDHH de la Federación Venezolana de Colegios de Abogados del estado Lara Comisión de DDHH FCJP-LUZ Comisión para los Derechos Humanos del Estado Zulia – CODHEZ Comisión para los Derechos Humanos y la Ciudadanía CODEHCIU Comité Afectado por Apagones Comité de Derechos Humanos de la Guajira Comité para la Defensa de los DDHH Parroquia San Pedro Comité para la Defensa de los Derechos Humanos Parroquia Coche Comités para la Defensa de los Derechos Humanos Compromiso Compartido Comunidad en Movimiento AC Conciencia Ciudadana. AC Conferencia Venezolana de Religiosas y Religiosos – CONVER Confianza-UCV Consejo de Profesores Universitarios Jubilados de la UCV- CPUJUCV CONSORVEN Consultores Comunitarios. AC Control Ciudadano para la Seguridad y Defensa de la Fuerza Armada Nacional Convite AC Cooperativa Quebrada Azul Coordinadora de Lucha Vecinal Lara Creemos Alianza Ciudadana Mérida Creemos Alianza Ciudadana Creemos Alianza Ciudadana Carabobo Creemos Alianza Ciudadana Miranda Creemos Alianza Ciudadana Táchira Cuentos del Escarabajo Dantakultura en Revolución Defensa en Acción Defiende Venezuela EDEPA Encuentro Ciudadano Epikeia Derechos Humanos EQUALIA Equipo de Defensa de Derechos Humanos del Estado Táchira (EDDET) Escuela de Comunicación Social UCAB Guayana EXCUBITUS Derechos Humanos en Educación Expresión Libre Fedecámaras Monagas Federación de Centros Universitarios UNET Federación Nacional de Sociedades de Padres y Representantes -FENASOPADRES Federación Única de Trabajadores del Estado Anzoátegui FETRANZOATEGUI Federación Venezolana de Estudiantes de Ciencias Políticas – FEVECIPOL Fondo Social para la Acción Popular y la Paz Foro Hatillano Foro Penal Fuerza Ecológica Calabozo – FECOLCA Fundación Agua Sin Fronteras Fundación “5 al día Venezuela” Fundación Aguaclara Fundación Ambiental para el Manejo Integral y Sostenible de los Residuos y Desechos Sólidos – FUNDAMISREDES Fundación Ángeles de Luz Fundación Ayúdate Fundación Basura Cero Fundación Bengoa Fundación Celiaca de Venezuela Fundación Centro Gumilla Fundación Centro para la Reflexión y la Acción Social -CERLAS Fundación CIIDER Fundación Construyendo Futuro Fundación Cultural, Deportiva y de Salud » 25 de Marzo « Fundación de Ayuda al Niño con Cáncer – FUNDANICA Fundación de Egresados UNET Fundación de lucha Contra el Cáncer de Mama- FUNCAMAMA Fundación Derechos Humanos Anzoátegui Fundación Doctores Clown Fundación Entre Dos Tierras Fundación EsLaRed Fundación Espacio Abierto Fundación Gran Familia de la Salud Fundación Grupo de Apoyo A Todo Pulmón Fundación Humana Fundación Iribarren Lucha Fundación Juventud Preventiva Fundación La Gran Victoria Fundación Leonardo González Barreto Fundación Lucelia Fundación Luz y Vida Fundación Madre Teresa de Calcuta Fundación Manos Extendidas Fundación Marcelino Pan y Vino Fundación Observatorio de Derechos Humanos y Justicia Fundación ONG Peregrino Universal Fundación para el Debido Proceso – FUNDEPRO Fundación para el Desarrollo de la Democracia Fundación para el Desarrollo Integral -FUNDESI Fundación para el Desarrollo y Defensa de los Derechos Humanos en Venezuela – FUNDEPRODEHV Fundación para el Fortalecimiento de Instituciones con Visión Social -FOINVIS Fundación para la defensa de Antímano Fundación para Prevención de la Violencia contra las Mujeres Fundación Parkinson Carabobo Fundación Pro-Defensa del Derecho a la Educación y la Niñez FUNDA-PDEN Fundación Ramón Devia Fundación Reflejos de Venezuela Fundación Refugios Pana Fundación Sembrando Esperanza- FUNDASE Fundación Soy Crear Fundación Tierra Viva Fundación Yo te ayudo venezolano FUNDADOWN VENEZUELA FUNDALEVI FUNDAVAL FUNDEMUL VENEZUELA Geografía Viva Gestalt a Puertas Abiertas GobiérnaTec Grupo Social Cesap Hearts On Venezuela Hogar Virgen de los Dolores Hope of Justice International Impulsa Latinoamérica Iniciativa para la Recuperación de Activos Venezolanos – INRAV Instituto de DDHH de la Asociación Mundial de Juristas Instituto de Investigaciones Jurídicas UCAB Instituto Mead de Venezuela. AC INVESP – Instituto Venezolano de Estudios Sociales y Políticos IPYS VENEZUELA Justicia Encuentro y Perdón Justicia Paz e Integridad de la Creación Justicia Venezolana Justicia y Proceso Venezuela Juventud Unida en Acción La Choza del Espíritu Santo .AC La Papelera Tiene Hambre Labo Ciudadano Laboratorio de Innovación Social Proyecto Hikola Laboratorio de Paz Las Comadres Púrpuras Lazos Guayana Liderazgo y Visión Madres por la Vida Mapani Venezuela Mavid Carabobo Meals4hope Médicos Unidos de Venezuela Capitulo Yaracuy Médicos Unidos de Venezuela Capítulo Carabobo Monitor Social AC MOV7 La Voz Alcasiana Movimiento Ciudadano Dale Letra Movimiento de Sindicatos de Base MOSBASE Movimiento Somos Mujer y Ciudadanía/CL Mujer y Ciudadanía/USA Mulier Natural Bio Conservation.AC Nuevos Despertares Observatorio Ciudadano de Derechos Humanos de Valer,estado Trujillo Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de Los Andes Observatorio de Ecología Política de Venezuela Observatorio Electoral Venezolano Observatorio Global de Comunicación y Democracia Observatorio Nacional de Derechos Humanos Observatorio Penal Mérida OPEM DDHH Observatorio Venezolano DDHH Mujeres Observatorio Venezolano de Prisiones Observatorio Venezolano de Violencia Observatorio Venezolano de Violencia Guárico Oficina de Derechos Humanos del Vicariato de Puerto Ayacucho Oficina Jurídica para la Mujer ONG Hombres por la Equidad e Igualdad ONG -Organización Nelson Garrido ONG SOCIO Opción Venezuela AC Open Mujer Oportunidad Acciones Ciudadanas Organización Comunitaria Las Brisas Organización Humanitaria Las Vírgenes Organización Humanitaria Zona 10 Organización No Gubernamental Transparencia Ciudadana Organización StopVIH OSCASI Padres Organizados de Venezuela Paisaje Ciudad Ciudadanía Panamerican And Caribbean Union For Human Rights Pedro Luis Echeverria&Asociados Prepara Familia Prima Facie International Rigths PROADOPCION, A.C. Profesores Ucevistas por la Unidad de las Fuerzas Democráticas Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos – PROVEA PROMEDEHUM Proyecta Ciudadanía. AC Proyecto 860 Proyecto Nodriza Psicólogos sin Fronteras Venezuela Red de Activistas Ciudadanos por los Derechos Humanos – REDAC Red de Casas Don Bosco Red de Defensores de Derechos Humanos Nueva Esparta Red de Organizaciones de Derechos Humanos del Estado Anzoátegui -REDHANZ Red de Organizaciones Vecinales de Baruta Red de Vecinos de Naguanagua Red Mérida Feminista Red por los Derechos Humanos de Niños, Niñas y Adolescentes – REDHNNA Red Venezolana de Organizaciones para el Desarrollo Social – REDSOC Redac Barinas Redac Internacional Senos Ayuda A.C. SENOSALUD Servicio Jesuita a Refugiados JRS Venezuela Sindicato de Hospitales y Clínicas Sinergia, Red Venezolana de Organizaciones de Sociedad Civil Sociedad Civil Activa Mérida Sociedad en Acción – SEA Sociedad Hominis Iura – SOHI Sociedad Venezolana para Niños y Adultos Autistas SUNEP-INPARQUES Todos por el Futuro Transparencia Venezuela Una Ventana a la Libertad Unión Afirmativa Unión por Venezuela Unión Vecinal para la Participación Ciudadana. AC UNITAS Universidad Nacional Experimental del Táchira UNET UQUIRA Venezolanos en Acción Venezolanos en Barranquilla Venezuela Diversa AC Vicaria de DDHH de la Arquidiócesis de Barquisimeto Voto Joven WOLA (Oficina en Washington Para Asuntos Latinoamericanos) 100% Estrógeno

