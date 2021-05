América Latina, 04 de mayo de 2021. Las organizaciones de la sociedad civil firmantes, comprometidas con la defensa del estado de derecho, los derechos humanos y la democracia en América Latina, rechazamos enérgicamente las decisiones adoptadas el día 01 de mayo por la Asamblea Legislativa de El Salvador, de remover arbitrariamente de sus cargos a los magistrados y magistradas titulares y suplentes de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia y al Fiscal General de la República, y de nombrar irregularmente a sus reemplazos, en violación del marco legal constitucional e internacional, y alertamos de un grave riesgo para la preservación del sistema democrático en el país.

La remoción de los altos funcionarios del sistema de justicia, adoptada por la coalición mayoritaria vinculada al partido de gobierno del Presidente Nayib Bukele, fue producto de mociones parlamentarias a las que se dispensó de su trámite regular, que no fueron estudiadas ni debatidas en el procedimiento parlamentario legalmente previsto. Asimismo, los fundamentos de este pedido no tienen sustento en causales reguladas previamente, y se relacionan con acusaciones genéricas de “violación de la Constitución” en decisiones y actuaciones adoptadas por estos órganos en ejercicio de sus funciones de control. En ambos casos, no se comunicó a las personas implicadas ni los hechos que se les imputan, ni las infracciones que sustentan el pedido de destitución, y no se les otorgó la oportunidad de ejercer su defensa, violando las garantías más esenciales del debido proceso.

Seguidamente, la Asamblea Legislativa procedió a designar directamente nuevas personas para ocupar estos cargos, sin convocar a concurso público, violando directamente la Constitución Política del país. Estos nombramientos irregulares fueron impuestos por la fuerza por la Policía Nacional Civil, quien desplegó inmediatamente operativos para ocupar de facto las sedes institucionales de la Corte Suprema de Justicia y de la Fiscalía General de la República.

Lo anterior se suma el desconocimiento, tanto por el presidente Nayib Bukele como la Asamblea Legislativa controlada por el partido de gobierno, de la sentencia emitida por la Sala de lo Constitucional, que declaró inconstitucional la destitución de sus miembros, por atentar directamente contra el sistema de gobierno republicano y democrático y el principio de independencia judicial.

Los actos mencionados constituyen un atentado grave a la independencia del sistema de justicia salvadoreño, pero, además, eliminan los principales contrapesos democráticos al poder político, concentrados en el partido de gobierno. De manera particular, la captura ilegítima de autoridades judiciales vinculadas al poder político, y la subsecuente desaparición del principio de separación de poderes, constituye un peligroso precedente para la democracia en el hemisferio.

Alertamos a los organismos internacionales de derechos humanos, y la comunidad internacional e interamericana de naciones sobre la gravedad de estos hechos, y hacemos un llamado público a adoptar medidas inmediatas para evitar un escenario de ruptura democrática en el país, a través de los mecanismos previstos en la Carta Democrática Interamericana.

Abogados Sin Fronteras Canadá – ASFC ACIJ – Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia American Jewish World Service -AJWS ARTICLE 19 Oficina para México y Centroaméirca Articulación de Lesbianas Feministas de Lima Articulación Feminista Marcosur Asistencia Legal por los Derechos Humanos A.C. (ASILEGAL) Asociación Amar C Asociación Civil JAPIQAY, Memoria y Ciudadanía Asociación Civil Transparencia Asociación de Investigación y Especialización sobre Temas Iberoamericanos Be Just Campaña 28 de Septiembre Casa Monarca. Ayuda Humanitaria al Migrante, A.B.P. CEA Justicia Social Centro por la Justicia y el Derecho Internacional -CEJIL Centro de Derechos de Mujeres Centro de Derechos Humanos de la Montaña “Tlachinollan” Centro de Documentación en Derechos Humanos “Segundo Montes Mozo SJ” -CSMM Centro de Estudio para la Democracia -CESPAD, Honduras Centro de Justicia y Paz – CEPAZ Centro Internacional para Investigaciones en Derechos Humanos -CiiDH Centro Loyola Ayacucho, Perú Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos- CALDH Centro para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios, AC Ciudadanos Dignos del Callao CLADEM Bolivia CLADEM Brasil Coalición Regional contra el Trafico de Mujeres y Niñas en América Latina y el Caribe COFAVIC- Comité de Familiares de Víctimas del Caracazo Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más Colectivo Justicia y Esperanza Comisión Colombiana de Juristas Comisión de Derechos humanos Hispano Guatemalteca Comisión de Justicia Social de Chimbote, Perú Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos Comité de Refugiados Peruanos en Chile Conectas Direitos Humanos Consejo Regional Indígena de Xpujil Constitucionalismo Crítico Coordinadora de Lucha Sur Sur CPM Micaela Bastidas, Perú Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad – DEJUSTICIA Derechos Humanos y Litigio Estratégico Mexicano -DLM Ditsö Costa Rica Equipo Jurídico por los Derechos Humanos Estudio Arbizu y Gamarra Familiares y Amigos contra la Delincuencia y el Secuestro, FADS Fundación Ciudadanía y Desarrollo -FDC, Ecuador Fundación CONSTRUIR, Bolivia Fundación Guatemala Fundación Mundubat Fundación Myrna Mack Fundación para el Debido Proceso -DPLF Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho -FJEDD Fundar, Centro de Análisis e Investigación A.C FUUNDEC-M Grupo de Trabajo contra la Corrupción -GTCC Guatemala Human Rights Commission IFEX-ALC Impunidad Cero Impunity Watch Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos (IM-Defensoras) Instituto Cigano do Brasil-ICB Instituto de Defensa Legal -IDL Instituto de Desarrollo Local -IDEL Instituto de Enseñanza para el Desarrollo Sostenible Instituto de Justicia Procesal Penal, AC Instituto DEMOS Instituto Promoviendo Desarrollo Social – IPRODES Integrante Red Internacional de Mujeres Internacionalistas de América Latina y El Caribe JUSTICIA GLOBAL Justicia Transicional en México JusticiaYa La Matatena, A.C. Latin America Working Group -LAWG Lesbianas Independientes Feministas Socialistas-LIFS Londres 38, Espacio de Memorias, Chile México Evalúa México Unido Contra la Delincuencia A.C. Movimiento Manuela Ramos Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de los Andes Observatorio de Derechos y Justicia de Ecuador -ODJ Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos -WOLA Oficina Jurídica para la Mujer Paz y Esperanza Perspectiva Constitucional Plataforma Internacional contra la Impunidad Plataforma por la Paz y la Justicia en Guanajuato Proética, Capítulo peruano de Transparencia Internacional Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos –PROVEA Red de la No Violencia contra las Mujeres – REDNOVI Red de Mujer y Habitat de América Latina Red Latinoamericana y del Caribe para la Democracia -REDLAD Red Internacional de Mujeres Latinoamericanas y Caribeñas -RIMLAC Robert F. Kennedy Human Rights Seguridad en Democracia -SEDEM- Subieta Abogados Firma Legal Tribunal Permanente de los Pueblos Capitulo Mex Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos de Guatemala (UDEFEGUA) Universidad de San Buenaventura de Cali Women’s Link Worldwide

