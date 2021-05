02.05.2021 | La Red Global Contra la Violencia Policial conformada por organizaciones de los países de Colombia, Chile, Ecuador, España, República Dominicana, México, Brasil, Argentina, Venezuela y Puerto Rico, se pronuncian ante la represión violenta que ocurre en Colombia de parte del gobierno de Iván Duque contra la población civil que ejerce su derecho a la resistencia en contra de la reforma tributaria anunciada en medio de la emergencia sanitaria.

Provea como integrante de la Red suma esfuerzos con otras organizaciones para reivindicar el derecho a la protesta pacífica, condenar el uso indiscriminado y excesivo de la fuerza contra quienes defienden o exigen derechos y reclamar que los responsables de violaciones a los derechos humanos rindan cuentas a la justicia. No hay violaciones a derechos humanos buenas o malas, no es como se autodenomine un gobierno, el que determine si se deben o no condenar los abusos. Toda afrenta a la dignidad humana debe ser condenada y tenemos el deber de exigir que no se produzca impunidad.

El pueblo colombiano tiene derecho a mostrar su disentimiento a través de la protesta social, ya que el ejercicio de este derecho está estrechamente vinculado a la promoción y defensa de la democracia. En particular, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha reconocido que, en situaciones de ruptura de orden institucional democrático, la protesta debe ser entendida “no solo en el marco del ejercicio de un derecho sino al cumplimiento del deber de defender la democracia’ 1 El Paro Nacional en Colombia fue convocado a raíz de la “Ley de Solidaridad Sostenible” propuesta por el gobierno de Duque para reformar impuestos como el IVA sobre productos y servicios básicos, tributos que afectan principalmente a sectores populares. Desde el pasado 28 de abril en varias ciudades se convocaron manifestaciones pacíficas. Al sumarse la intervención del Escuadrón Móvil Antidisturbios ESMAD y el uso desproporcionado de la fuerza se han violentado derechos humanos. De acuerdo con la información proporcionada por las organizaciones de sociedad civil que recogen las denuncias por violación a derechos humanos y la violencia policial Temblores ONG, hasta el 1 mayo del 2021, se registran 940 casos de violencia policial.

Acá puedes consultar el documento PDF