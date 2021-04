A un mes del conflicto en Apure, el director de Fundaredes, Javier Tarazona enfatiza que prevalece la opacidad y el silencio de la Fiscalía y la Defensoría del Pueblo. El activista desmiente que una gran parte de los desplazados haya regresado a La Victoria y cuestiona las operaciones de la FAN. Asegura que Nicolás Maduro logró unir a las guerrillas

A un mes del conflicto en en Apure, la batalla ha sido ganada por la opacidad del gobierno y el silencio de la Fiscalía General y la Defensoría del Pueblo.

Así lo percibe el director de Fundaredes, Javier Tarazona, Organización No Gubernamental (ONG) que lleva el pulso de la situación fronteriza, la cual, advierte es de larga data, pero se desbordó el 21 de marzo.

En entrevista para TalCual–Provea, Tarazona relata parte de sus hallazgos derivados de una experticia de 19 años en varios estados del país. Puntualiza que la Fuerza Armada Nacional (FAN) se afianza sobre un estado de evasión frente a la guerrilla colombiana. La denominación que la institución castrense ha concedido a estos adversarios es la de Grupos Irregulares Armados Colombianos Terroristas (Griacolt).

Según ha señalado el jefe del Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional (Ceofan), almirante en Jefe Remigio Ceballos Ichaso, el combate contra estos grupos “está desprendido de hipocresía; la batalla es de verdad, eficaz y certera. No queremos narcotraficantes, terroristas ni mucho menos guerrilleros en suelo patrio”.

Sin embargo, el director de Fundaredes cuestiona el discurso de los mandos y las operaciones militares en Apure, al tiempo que atribuye un agravamiento de la crisis con la decisión del gobernante Nicolás Maduro de incorporar al operativo castrense a las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES). Este cuerpo policial arrastra un aluvión de denuncias sobre ejecuciones extrajudiciales que han sido elevadas ante las organizaciones internacionales de derechos humanos.

De acuerdo con el registro de Fundaredes, la guerrilla colombiana no se quedó relegada a la frontera, puesto que, asegura, está asentada en varios estados del país.

-Ha pasado un mes del inicio del conflicto en Apure. ¿Qué cree es lo más grave de todo lo que ha ocurrido?

-Creo que lo más grave que ha pasado es la opacidad. Esto es propio de un país, donde además de imponer la opacidad como política, existe la criminalización hacia la verdad que se pueda mostrar. Por ejemplo, desde el 21 de marzo, cuando iniciaron los bombardeos, el desplazamiento de personas de manera forzada tanto interno como hacia Colombia ha sido más público y notorio.

– ¿Cuántos desplazados quedan? El alcalde del municipio Páez del estado Apure, José María Romero (PSUV) dijo que el 90% de la población de La Victoria había regresado

– No, eso es falso. De hecho, hay un tráfico diario, pero el tráfico es pendular. Nosotros estamos revisando, con la visita de nuestra gerente de documentación, Clara Ramírez, a Arauquita, lo que está haciendo la gente. Por ejemplo, esta es una zona donde se produce cacao. ¿Qué está haciendo el productor agropecuario? Está montándose en unas lanchas, va trabaja en el día, recoge la cosecha de cacao y se regresa a los albergues en Arauquita. No están yendo a quedarse en La Victoria. El porcentaje de personas que se están quedando en La Victoria, es muy poco. De 5.700 personas que han estado en albergues registradas en Arauquita, el 80% se mantiene allí.

– El Ministro de la Defensa colombiano ha ido a la zona donde están estos desplazados, pero no ha habido ningún traslado del Ministro Padrino, ni del Jefe del Ceofan hasta La Victoria

– Bueno, realmente, lo que se ha movido por esa zona de la frontera son rusos, son chinos, son cubanos que vienen haciendo maniobras militares en conjunto con la Fuerza Armada venezolana. Y yo tengo que rechazar esta situación. No solo por la injerencia, sino además por lo que pudiera significar un conflicto internacional producto de andar buscando problemas, o sea, instando o instigando a confrontaciones que no son necesarias.

– ¿Tienen evidencia de que esos actores han estado junto con la Fuerza Armada en el conflicto?

-En el conflicto de esta situación de Apure, hemos conocido, por los testimonios que hemos recabado, que la movilización militar se hace con personas que no son de la zona o incluso no son militares. Tenemos algunos registros fotográficos donde aparecen unos personajes, no militares, portando uniformes militares y colocándose en tanquetas y demás. Esto, de una u otra manera, nos hace saber que están cumpliendo otra tarea.

– ¿Cree que, dentro de opacidad, no está clara la parte operacional?

-Sí. Esta operación no fue exitosa porque lamentablemente caen los dos militares el 21 de marzo en las minas antipersona. Esto se terminó yendo de las manos porque la incorporación de cuerpos no militares, como los grupos de exterminio de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES)), atizó el conflicto en Apure. Con la incorporación de la milicia, el futuro que vemos es similar. Vemos una situación que se va a convertir en un caos, en mayor problema, en mayor dificultad. Se incorpora la milicia cuando ya has visto que los propios profesionales de la Fuerza Armada han fracasado en el intento de minimizar por completo la actuación de estos grupos terroristas.

– Algunos militares retirados piensan que el gobierno ha recurrido a las FAES para que haga el trabajo sucio

-No tengo duda de eso. Creo que lo importante acá es exigirles a la Defensoría del Pueblo y al Ministerio Público que den respuesta de la razón por la cual las FAES llega a este lugar a actuar de esa forma y se investigue su actuación. Porque, además, se está repitiendo el mismo patrón que se ha hecho en toda Venezuela, con el uso de las FAES para exterminar personas, para ejecutar extrajudicialmente a ciudadanos.

– ¿Han recibido alguna respuesta del Ministerio Público y la Defensoría, más allá de los anuncios que ha hecho el fiscal Tarek William Saab?

-Respuestas concretas, no. De hecho, el Coordinador de Fundaredes en Apure, Juan Francisco García, consignó la denuncia formalmente en el Ministerio Público, en la que señalamos las vulneraciones que han ocurrido en medio del conflicto: desaparición de personas, detenciones arbitrarias, ejecuciones extrajudiciales, allanamientos ilegales, quema de viviendas, quema de negocios. O sea, toda una relación de hechos que debería tener una respuesta por parte del Ministerio Público.

Bueno, el amigo Juan Francisco García tuvo que esperar por más de tres horas que le firmaran el recibido de la denuncia en el Ministerio Público. Entonces si duró tres horas para que le firmaran el recibido, pues ya podrá usted imaginarse cuánto tiempo tendrá que esperarse para una respuesta.

– Es la misma opacidad que usted señalaba y que se ha manifestado en otros casos también. Pero, el fiscal Saab anunció una investigación por el caso de la familia que fue asesinada en El Ripial

-Esa es la información que él dijo públicamente, que se asignaban unos fiscales especiales. Nosotros hemos hablado con la familia y la familia nos dicen que, hasta ahora, no hay ninguna investigación que ellos conozcan que se esté desarrollando para hacer justicia en función de las ejecuciones extrajudiciales de sus familiares. Ellos estaban en sus casas. Las personas con las que hemos reconstruido los hechos, expresan la honradez de esa familia. Era una familia trabajadora, dedicada a las labores del campo, dedicada a las labores de la agricultura y sin ningún prontuario policial, sin nada que ver con todo este falso positivo que se intenta mostrarle al mundo para justificar el asesinato de estas personas.

– ¿Por qué fueron detenidos?

-Son personas que inicialmente fueron detenidas por portar cédula de identidad colombiana, con doble nacionalidad, que no es ilegal. De hecho, hemos elevado esta denuncia a la Cancillería colombiana. Se los llevan bajo esa circunstancia, pero además terminan luego asumiendo que era una detención arbitraria. Es decir, los desaparecen, luego los detienen, los ruletean en varias zonas de El Ripial y Arenales. Y terminan esparciendo sus cuerpos asesinados, ejecutados en la zona de El Ripial. Esta situación, sin duda alguna, que la deploramos, toda vez que estamos hablando de un comportamiento que, en Venezuela, se ha visto normal.

– Ustedes han denunciado que varios civiles que presuntamente eran campesinos, fueron trasladados a la cárcel de Santa Ana. ¿Cuál es su situación?

-Esos detenidos, 26, fueron trasladados al Centro de Procesados Militares ubicado en el Centro Penitenciario de Occidente, en Santa Ana estado Táchira. Por el protocolo del Covid-19 no nos han permitido acceder a esos casos, pero hemos logrado tener información de la situación que están viviendo y sobre todo de la característica de estas detenciones. Estamos al frente de detenciones arbitrarias, sin sentido. Por ejemplo, el caso de Elvis Miguel Guerrero Domínguez que es una persona de 40 años, con limitaciones en la oralidad, dificultades en sus extremidades inferiores para caminar y es detenido y procesado como si fuese un terrorista, un guerrillero. Tenemos el caso también de otro joven, que fue detenido solo porque en su casa estaba una prenda militar que utilizó por servir en la FAN. Tenemos otros casos como, por ejemplo, miembros del Cuerpo de Bomberos o Protección Civil que hoy están siendo procesados por terroristas, pero son funcionarios incluso de la misma alcaldía.

– ¿Según los reportes de Fundaredes, ¿qué fue lo que realmente ocurrió en Apure?

-Fundaredes viene haciendo un estudio del contexto fronterizo, prácticamente, desde antes de nuestra partida de nacimiento que data de 19 años. Éramos una organización muy local, en Táchira que ahora está en otras regiones del país. En el caso de las fricciones que hay entre la guerrilla, el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las Fuerzas Armadas de Revolucionarias de Colombia (FARC) se disputaban controles de territorio en Colombia e igual situación se venía dando en Venezuela. Pero lo que fue un sueño para Chávez que era unir a las guerrillas, creo que terminó siendo un logro de Maduro.

Desde el año 2017, cuando avanzan las discusiones de paz en Colombia, estas guerrillas vieron la necesidad de encontrarse para salir de Colombia o protegerse. Ese encuentro lo promueve Nicolás Maduro Moros como un anhelo de Hugo Chávez Frías. Entonces nosotros comenzamos a ver que ese acercamiento que ya tenía algunas muestras notorias desde el año 2017.

– ¿Cuáles son esas muestras concretas?

-Reuniones, convivencias de espacios. Ya no había una confrontación entre ellas, sino llegaban a algunos acuerdos y esto se da frente a la indiferencia del mundo. Cuando Fundaredes comenzó, en el 2017 a decir que las guerrillas se estaban encontrando, la gente decía que nosotros estábamos locos. La confrontación de estos grupos pasa por el Acuerdo de Paz en Colombia, las FARC se dividen en dos grandes bloques: el bloque que se fue al Acuerdo de Paz, que dirigía Timochenko, en el cual estaban Santrich y Márquez, y el bloque de Gentil Duarte que no fue al acuerdo.

En el año 2019, ese bloque que se había negado a la firma del Acuerdo de Paz se fractura. Y entonces pasan a existir tres bloques de las FARC. Pudiéramos decir que las FARC tiene tres caretas. Las tres caretas han tenido, tienen y seguirán teniendo presencia en Venezuela mientras esta gente esté en el poder. Hace unos días, Timochenko me contestaba y decía que él no era estúpido para venir a reuniones en Venezuela, que él tenía muchos vigilantes. Le digo a través de esta entrevista que yo no estoy diciendo que tiene que venir, son sus colaboradores. Es su proyecto que viene a Venezuela y él utiliza recursos del erario público, instituciones públicas venezolanas, para promover el partido FARC o el partido Comunes en Venezuela.

-Usted insiste, entonces, en la permisividad del gobierno con esos grupos

– Yo ratifico que el régimen de Nicolás Maduro Moros facilita toda la operación del bloque de Timochenko en territorio venezolano. Lo ha confesado Maduro, es bienvenido Timochenko cuando quiera venir. A Venezuela el señor Rodrigo Granda ese terrorista, ese asesino, ha venido a dar conferencia en las universidades, por ejemplo, como la Rómulo Gallegos en Guárico. Y ha venido custodiado por el régimen venezolano de Nicolás Maduro Moros, durante los últimos años. Ese mismo que fue detenido por ser Canciller de las FARC en el 2005 en Caracas y que los militares que lo detuvieron fueron presos en Ramo Verde por traidores a la patria.

El 19 de septiembre de 2020 hubo un enfrentamiento entre el ELN y el bloque de Gentil Duarte y ahí se incorporó la Fuerzas Armada venezolana, eso fue en El Nula. Entre septiembre y diciembre hubo desaparición de personas, asesinatos que se cometieron en territorio apureño. El 31 de enero de 2021, se da un segundo enfrentamiento en La Macanilla. Imagínate tú, la Fuerza Armada venezolana con la guerrilla, actuando contra un bloque de la guerrilla. Nada más evidente que una fractura interna en medio de esta situación compleja.

– ¿Ese es el mismo escenario de lo que ha ocurrido en Apure?

– Sí. Lo que pasa es que el 21 de marzo, la Fuerza Armada decide pedirle a la guerrilla que no se metiera, que no se inmiscuyera, que no se incorporara en el marco del conflicto. El 21 de marzo, la guerrilla del ELN no actúo contra el Frente Décimo de las FARC, sino por el contrario fue una actuación unilateral por parte de las Fuerza Armada. El conflicto viene desde el año pasado.

– ¿Por qué cree que la Fuerza Armada no asume que está enfrentando a la guerrilla?

-En primer lugar, por la única y notoria relación que existe entre ellos: la guerrilla de origen colombiano y quienes ostentan el poder en Venezuela. Una relación de vieja data, que surge incluso antes de acceder al poder en Venezuela Hugo Chávez Frías. Todo se tramita desde Cuba, desde el Foro de Sao Paulo y, lamentablemente, esta situación nos afecta como país, nos destruye como sociedad. Toda vez que la relación es con terroristas, las relaciones no son entre cuerpos políticos, sino organizaciones que están impulsando el terrorismo en el planeta. Es un estado de negación, de evasión, no nombrar a las FARC, no nombrar al Ejército de Liberación Nacional.

– ¿Han tenido información sobre las operaciones de la nueva Zona Operativa Especial Temporal y la nueva brigada?

– No. Todo eso es simbólico. Toda esa movilización militar, lo que está generando es mayor temor en la población y mayores desplazamientos internos. Es decir, la población quiere irse de Apure. Esa es la verdad. Se está usando para amedrentar, para intimidar.

-Usted fustigó al Ministro de la Defensa y lo señaló de reconocer tardíamente la existencia de minas antipersonales

-Las minas antipersonales tienen un tratado, la Convención de Ottawa, ratificado por Venezuela en el año 2013, antes de que se vencieran los plazos que le habían dado los Estados para eliminar las minas antipersona. Venezuela, con bombos y platillos, Hugo Chávez quiso mostrarle al mundo que había una lucha contra las minas antipersona. La verdad verdadera es que esas minas antipersona no se han eliminado, no se han abolido. La mejor muestra de ello es la situación del estado Apure.

En el estado Zulia, en el 2018, hubo tres oficiales caídos con estas minas antipersona y lo otro es lo nuevo vivido en el estado Apure, que terminó de anarquizar la situación de conflicto allí vivida. En el año 2019 el Presidente de Colombia presentó en Naciones Unidas las pruebas de que la guerrilla estaba en Venezuela, incluso mostró unas fotos referenciales de nuestro informe 2018, donde la guerrilla del ELN juega con niños en las escuelas rurales en Venezuela estado Táchira y lo que ocurrió allí fue la descalificación, la criminalización de nuestra labor, los señalamientos infundados contra nuestro trabajo.

Se negó que existiera la guerrilla en Venezuela, se negó que estuvieran adoctrinando y reclutando chamos. Se ha negado por completo. Dos años más tarde, el propio ministro Vladimir Padrino López muestra, en cadena nacional, un testimonio de una mujer que dice como adoctrinan y como reclutan a los niños los grupos armados irregulares.

– Tras el conflicto en Apure, la criminalización de Fundaredes, por parte de funcionarios del gobierno, ha arreciado

-Desde el principio de nuestra lucha hemos sido objeto de hostigamiento, de atentados. En mi caso particular, en el 2009 fui objeto de amenazas del grupo Paramilitar Las Águilas Negras en el estado Táchira. En el 2013 fui objeto de amenazas directas por parte de uno de los frentes del Ejército de Liberación Nacional. He recibido no sé cuántos hostigamientos públicos y notorios desde el canal del Estado por parte de programas de opinión como el de Diosdado Cabello, o de Mario silva, del propio Nicolás Maduro. El hostigamiento es permanente.

Hemos solicitado medidas de protección. En el 2009 fue otorgada por el Tribunal Cuarto de Control una medida de protección a mi persona por las amenazas de muerte del Grupo Paramilitar Los Rastrojos. En el 2013, fui objeto también de una medida de protección otorgada por el Tribunal Octavo de Control del Ministerio Público. El año 2020 fue otorgada una medida internacional de protección por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pero hasta este momento el Estado guarda silencio. Estamos solicitado una medida de protección ante el Sistema Universal de las Naciones Unidas

-También hay una amenaza: Quienes fueran a reportar o informar sobre lo que ocurre en Apure serán considerados enemigos de la patria

-Ese ha sido el esquema de ellos, su libreto. Cuando nos asiste la verdad, cuando nos asiste la convicción, cuando nos asiste el deseo de librar a nuestro país de esta tragedia, eso lo que implica es que estamos haciendo el trabajo bien. Así que cuando los perros ladran es que la caravana va avanzando. Mire aquí se han cerrado no sé, más de 200 medios de comunicación social. Hay 5 emisoras del ELN en el espacio radioeléctrico. Sí aquí hubiese una lucha contra la guerrilla, yo lo que primero quisiera es no escuchar las emisoras de la guerrilla en Venezuela. Se dice por ejemplo que hay una protección del Arco Minero, pero el control del Arco Minero lo tiene el ELN y las FARC. Voy adelantar algo: El ELN tiene como propósito tomarse la zona en reclamación de Venezuela, la zona del Esequibo y eso está siendo agitado por quienes hoy detentan el poder.

