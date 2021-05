Desde hace más de cuatro años el gobierno de Nicolás Maduro dejó de publicar la memoria y cuenta de los ministerios. Además de favorecer la corrupción porque se dificulta el ejercicio de contraloría, esta situación le permite desarrollar y afianzar la mentira como política: Difunde cifras no sustentadas sobre crecimiento de la matrícula escolar, de la producción agrícola, de la garantía de agua potable y también de las presuntas viviendas construidas.

En cuanto a la información sobre el número de viviendas construidas la palabra descaro se queda corta. 2020 no fue la excepción en la difusión de cifras falsas.

El gobierno insiste en cuantificar en 3,4 millones las viviendas construidas por la Gran Misión Vivienda Venezuela (GMVV) desde 2010, año de su creación. Además, ratifica que su meta de construcción por año siguen siendo las 500 mil casas:

Haciendo una comparación entre los períodos 1977 a 1998 con 1999-2020, el gobierno aseguró que habrían aumentado la inversión en vivienda 38 veces. Según se informó en el documento “Venezuela en cifras. Nuestra transición al socialismo” durante 2020 se habrían construido en el país 453.220 viviendas, una meta extraordinaria en situaciones normales e irreal en un año de inmovilización por pandemia, la realidad es que sólo construyeron 2.271.

Frente a esta situación de uso alegre de las cifras sobre construcción de viviendas y la absoluta opacidad en la información pública, Provea ha venido realizando su propio conteo de casas edificadas desde 2011, basándose en los datos repetidos por el propio sistema nacional de medios públicos.

En este monitoreo solo se incluyen aquellas viviendas que pueden ser ubicadas territorialmente y que se ha asegurado que han sido finalmente entregadas. Si bien no hay acto de entrega de viviendas que no forme parte de la propaganda oficial, el subregistro de esta metodología es evidente, pero ha sido la única manera de contar con un dato que pueda contrastar los números oficiales.

La ausencia de transparencia en materia de vivienda dificulta el desarrollo de políticas públicas que atiendan en el corto y mediano plazo el déficit de vivienda existente y las exigencias a futuro por el crecimiento de la población venezolana.

La llegada de la pandemia del coronavirus reveló las inequidades e insuficiencias de las políticas de vivienda y hábitat implementadas en los últimos años en Venezuela. Las constantes interrupciones de los servicios básicos como agua, electricidad, gas doméstico y telefonía digital, así como la escasez de gasolina y la disminución de los ingresos familiares han hecho imposible que los venezolanos puedan mantener las medidas de cuarentena en sus viviendas.

El impacto de la Emergencia Humanitaria Compleja (EHC) en la vida cotidiana de la población se vio reflejado en las motivaciones de la movilización ciudadana durante 2020. Según el Informe Anual 2020 del Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS), entre enero y diciembre de 2020 hubo un total de 9.633 manifestaciones, un promedio de 26 protestas cada día. De este total, 7.789 movilizaciones (un 81%) ocurrieron a partir del 13 de marzo bajo el Estado de Alarma de Maduro.

Según los datos procesados por el OVCS, del total de manifestaciones registradas durante 2020, 85% fueron para exigir derechos sociales, que representan unas 8.193 protestas, siendo octubre y septiembre los meses cuando ocurrieron más jornadas de demanda de derechos, con 1.381 y 1.079 protestas respectivamente.

Los datos recopilados ratifican que, del conjunto de demandas realizadas por los venezolanos a las autoridades, las vinculadas con el derecho a la vivienda y los servicios básicos fueron la principal motivación para la protesta, con 5.951 movilizaciones en total.

A pesar de la delicada situación de los servicios básicos que dificultaba que la población pudiera cumplir debidamente la medida de cuarentena, Venezuela fue excluida del Plan de Acción Mundial sobre el COVID-19 promovido por la Agencia de Naciones Unidas que trabaja asentamientos urbanos (ONU-Hábitat). Al respecto, un total de 121 organizaciones venezolanas remitieron una comunicación a la instancia, en la que expresaron:

“Desconocemos si la decisión de no incluir a Venezuela en el plan de respuesta al Covid-19 a implementar por ONU-Hábitat responde a la poca colaboración de las autoridades del país o, en base a información no corroborada sobre el terreno, se considera que en Venezuela no existen déficits de cumplimiento de las obligaciones del Estado en el derecho a una vivienda digna. En este caso nuestras organizaciones están dispuestas a mantener informada a su oficina sobre los datos que levantemos sobre la situación tanto del acceso a la vivienda como de los servicios públicos en el país.