Aproximadamente 20 de los 35 detenidos fueron llevados a la base del Batallón del Caribe 323 instalada temporalmente en El Café. Cuando sus familiares se enteraron de esto, fueron al sitio para preguntar por ellos. Los soldados explicaron que los detenidos estaban retenidos mientras se verificaban sus antecedentes judiciales. El Sistema de Información de la Policía Venezolana (SIPOL) reveló posteriormente que dicha verificación sólo se había realizado a dos de las víctimas en octubre de 2016.

Del 15 al 18 de octubre de 2016, los familiares trajeron comida a los detenidos. El Ministerio Público recuperó posteriormente junto a uno de los cadáveres, una bolsa, en la que los familiares le habían llevado supuestamente comida a El Café. La bolsa contenía fragmentos de notas escritas que decían “18-10-16 Para: Óscar Rodríguez Dios te bendiga. Buen provecho ”, “18-10-16 Hola mijo, buenos días, como amaneces, Dios te bendiga, cómo te sientes Para: Óscar Rodríguez”.

El 2 de noviembre de 2016, los fiscales registraron la base militar de El Café, a raíz de una denuncia presentada el 27 de octubre por familiares de las víctimas. Los fiscales encontraron numerosas fotos impresas con los nombres de los detenidos y sus números de identificación. Establecieron que las fotografías habían sido tomadas en la propia base militar.

Tortura en la base militar de El Café

Los soldados están acusados de torturar a los detenidos para reunir información sobre el paradero de los miembros de las bandas criminales que operaban en la región. El Ministerio Público, basándose en el informe de la autopsia, llegó a la conclusión de que los fallecidos fueron sometidos a descargas eléctricas en diversas partes del cuerpo, incluidos los genitales, inhalación de gases lacrimógenos y golpes con objetos contundentes.

Según las víctimas y los testigos, había al menos dos zonas de tortura en la base militar de El Café. La primera era una pequeña habitación con espacio para cinco personas de pie, conocida como “El Tigrito”, en la que se exponía a los detenidos desnudos a los gases lacrimógenos. La segunda área de tortura era una oficina a la que se llevaba a los detenidos con los ojos vendados y atados de pies y manos. Los soldados les colocaban medias en la boca y los obligaban a tumbarse en el suelo, antes de verter agua sobre ellos y propinarles descargas eléctricas.

Entre las denuncias de tortura que posteriormente hicieron los supervivientes de la base militar de El Café y sus familiares se encuentran las siguientes:

• La madre de un hombre que había sido liberado también dijo que su hijo había sido drogado.

• Un superviviente informó de que había sido torturado con objetos cortantes y punzantes, con el fin de proporcionar información sobre la “banda de Coyón”.

• La madre de un detenido dijo que los soldados habían administrado choques eléctricos en los genitales de su hijo. Su hijo fue golpeado al punto de requerir de una cirugía y hospitalización durante 17 días.

• Un adolescente superviviente contó a la prensa que unos soldados le desnudaron y le golpearon con la culata de un rifle, antes de colgarle del techo de sus brazos e interrogarle sobre las bandas. Declaró: “Me dijeron: vamos a jugar un pequeño juego […]. Se llama electrocución.” Le administraron choques en el abdomen, el cuello, el pene, las nalgas, la espalda, las manos: “Sentí como si mis tímpanos fueran a explotar”.

Traslado y desaparición forzada

Después del 18 de octubre de 2016, los soldados de la base de El Café dijeron a las personas familiares que los hombres ya no estaban allí 2109. Explicaron que los detenidos habían sido trasladados ese día al Fuerte Guaicamacaure, pueblo de Chaguaramal en el municipio de Pedro Gual (a una hora y media en coche de El Café). Los soldados afirmaron que el sistema de verificación de antecedentes penales de El Café no funcionaba bien, y que el traslado era necesario por esta razón.

La Misión tuvo conocimiento que el traslado al Fuerte Guaicamacuare nunca se realizó. En cambio, los detenidos fueron trasladados a finales de octubre de El Café a la otra base militar en la Alfarería Bell, donde permanecieron alrededor de una semana antes de ser ejecutados. Otra fuente con conocimiento calificado de la operación confirmó que los hombres fueron transferidos de El Café a la Alfarería Bell, y que el traslado tuvo lugar aproximadamente a los 15 días de la operación. Esta fuente reveló que el comandante de la ZODI Miranda ordenó el traslado para evitar que los representantes del Ministerio Público y sus familiares localizaran a los detenidos.

Desconociendo el paradero de sus seres queridos, las y los familiares continuaron buscándolos. Según una pariente, “La suegra y yo, fuimos a Sotillo, a Curiepe, al aeropuerto (a) un comando aquí también en La Trinidad. Fuimos allí a Chaguaramal a distintos entes y nada, no, nunca dimos con él”. El tío de un detenido dijo: “Fuimos a Chaguaramal, fuimos a otros sitios, nada, nada, nada de respuestas teníamos de ellos, nadie, porque ni siquiera el Teniente Coronel nos dio respuesta de eso, ni la cara la dio”. La hermana de una víctima dijo que, al llegar al Fuerte Chaguaramal ““efectivamente un funcionario nos dice que sí estaban ahí, que se encontraba y que le lleváramos comida y ropa. Al día siguiente nos dicen que ya fueron trasladados. Preguntamos qué hacia dónde y nos dijeron que hacia el helipuerto de Higuerote. Fuimos hasta allá, y no, nos dijeron que no se encontraban”.

Uno de los detenidos liberados posteriormente explicó que se le había obligado a firmar un documento en el que se decía que no había sido golpeado y que se le había proporcionado comida, buen trato, y que no se habían violado sus derechos. Esto coincidió con la información recibida de una fuente confiable con conocimiento directo de la operación, quien relató a la Misión que el comandante de la ZODI Miranda había dado instrucciones para que se obligara a los detenidos a firmar y a tomar sus huellas dactilares validando las declaraciones de que habían sido tratados bien, antes de ser trasladados de El Café a la base militar de la Alfarería Bell, “como respaldo en caso de que algo sucediera”.

La FANB dijo más tarde a las y los familiares que una vez que se confirmaran los antecedentes penales de los detenidos, serían liberados de la base de El Café. Posteriormente la FANB comunicó que los detenidos, una vez liberados, habían sido interceptados por miembros de una banda criminal rival y habían sido asesinados. Los registros militares recopilados por el Ministerio Público durante la inspección técnica en la base militar de El Café indicaban falsamente que los detenidos habían sido liberados entre el 16 y el 17 de octubre de 2016.

El 18 de octubre de 2016, el Ministro del Interior informó que la operación había logrado desmantelar una banda (dirigida por “El Anthony”) dedicada al secuestro y la extorsión. También dijo que las fuerzas armadas habían tomado el control de una casa particular que se había sido utilizada como base para llevar a cabo secuestros. El Ministro dijo que cinco personas habían sido asesinadas en Barlovento.

El descubrimiento de las fosas comunes

El 27 de octubre de 2016, el Ministerio Público de Miranda recibió una denuncia presentada por la madre de un detenido en relación con la desaparición de 12 personas en El Café. La Fiscalía Sexagésima Segunda fue asignada al caso. Realizó varias inspecciones, entre ellas en la base de El Café (1 y 11 de noviembre); en el Fuerte Guaicamacuare (4 de noviembre); en el comando del CONAS en Caucagua y en el aeropuerto de Higuerote (16 a 22 de noviembre). También incautó dos vehículos oficiales en la base de El Café. El Ministerio Público solicitó a la FANB la entrega de copias certificadas de los nombres de los detenidos y una lista de los militares desplegados en la zona.

Durante las investigaciones, el Ministerio Público identificó a un testigo que proporcionó información coherente sobre la ubicación de las fosas comunes de las víctimas. El 25 de noviembre de 2016 se encontraron dos cuerpos, de Kendri Javier González Utrera y Carlos Gabriel Marchena Silva, en una fosa del sector La Maturera del municipio de Brión, en una antigua arenera al borde de la carretera nacional que va de Caucagua a Higuerote.

El 26 de noviembre de 2016 se encontraron diez cadáveres en una fosa común en una zona boscosa del Parque Nacional Guatopo, sector Aragüita, cerca de la carretera de la Montaña que une Caucagua y Aragüita.

Los detenidos fueron trasladados a los lugares de ejecución en dos vehículos oficiales, pasando por dos puestos de control de la FANB. La Misión no tiene información si éstos retenes se establecieron en el marco del Plan Rondón, y en concreto de la operación de Barlovento, o si eran preexistentes. El primer puesto de control se encontraba en la carretera que bordea el Parque Nacional Guatopo y que conecta las localidades de Caucagua y Aragüita. El otro reten estaba situado en la carretera que va de El Café a Capaya.

Los nombres, edades y profesiones de las 12 personas que murieron, son Anthony Jesús Vargas Pérez (19 años, estudiante y aprendiz de construcción), Héctor Óscar Rodríguez Piñate (20), Víctor Manuel Martínez Olivares (20), Carlos Gabriel Marchena Silva (20 años, director de la carnicería), Freddy Manuel Hernández Ramírez (21 años, agricultor), Eliezer Justarlis Rámirez Cordero (22, estudiante de la Marina), Yorman Vicente Mejías Martínez (22 años, agricultor), Antonio Miguel Aladejo Camacho (27), Kendri Xavier González Utrera (28), Jairo Antonio Rivas Salcedo (28 años, electricista), Denny Antonio Acevedo Vaamonde (30 años, trabajador de la construcción) y Luis Alirio Sanz Espinoza (30 años, mecánico).

Según un testigo cuya identidad debe permanecer en el anonimato por razones de seguridad, los soldados del Batallón 323 del Caribe mataron a 12 hombres el mismo día, probablemente a finales de octubre, aunque no se especificó la fecha exacta. La Misión tiene una declaración escrita en la que se indica que un oficial de alto rango perteneciente al Batallón 323 disparó a dos de las víctimas con su arma de servicio en el sector de La Maturera y ordenó a los soldados que habían presenciado el crimen que excavaran una fosa para enterrarlos. Luego se dirigieron a la zona boscosa del Parque Nacional Guatopo, donde los soldados mataron a los otros 10 detenidos.

Según la información recibida por la Misión, la orden de desaparecer a los 12 detenidos llegó a nivel de comandantes el 23 de octubre de 2016, al parecer de un representante del CEOFANB sobre el terreno que dijo: “Recuerde que está cerca de un ascenso y otra cosa. No quiero cuerpos flotando ni buitres vagando por ahí. Quiero que la misión se cumpla para mañana, antes de la reunión”.

El informe de la autopsia mencionado en el informe público de la Fiscalía sobre la investigación, registró que las dos víctimas de la primera fosa murieron de “fractura del cráneo debido al paso de un proyectil de un arma de fuego”. El estudio balístico comparativo realizado por el Ministerio Público determinó que Kendri Javier Hernández Utrera había sido asesinado por un arma de fuego tipo pistola, marca Sig Sauer de 9 milímetros, modelo Parabellum P226, que fue asignada a uno de los soldados pertenecientes al Batallón 323 Caribe.

La investigación de la Fiscalía determinó que los diez hombres encontrados en la otra fosa común murieron por “shock hipovolémico causado por herida de arma blanca”. Una fuente fidedigna con conocimiento del caso y los resultados de la autopsia dijo que las heridas probablemente fueron causadas por un machete, que nunca se encontró. De los apuñalados, cuatro tenían heridas mortales en el cuello y cuatro tenían heridas mortales en el cuello y el pecho. Uno tenía heridas en la cabeza y otro en el cuello, hombro y pierna izquierda. Un funcionario público que asistió a la exhumación informó de que algunas víctimas fueron encontradas boca abajo con las manos atadas y la cabeza cubierta

Un testigo que conoció los hechos dijo a la Misión que los oficiales militares llegaron al lugar y obligaron a los detenidos a salir del vehículo uno por uno. Los oficiales pusieron música a todo volumen en el vehículo para que los demás detenidos no oyeran los gritos de los ejecutados. Una vez que las víctimas fueron asesinadas, los soldados informaron de que la misión se había cumplido. Las fuerzas de seguridad no afirmaron que se hubiera producido un enfrentamiento. No se encontraron armas con las víctimas.

La muerte de un adolescente

Alrededor de las 10 horas del 19 de noviembre de 2016, el Batallón Caribeño del Ejército Venezolano 321 “Mayor General Pedro Zaraza”, con base en La Bloquera, instalación militar de Alfarería Bell en Caucagua, recibió una llamada telefónica anónima, informando que un individuo armado se escondía en una casa en el sector de La Cotara, parroquia Aragüita. Una vez allí, los militares detuvieron a un joven de 16 años, sacándolo de su casa sin orden de allanamiento ni de captura. Fue detenido junto con otros tres jóvenes que luego fueron liberados.

El adolescente fue trasladado a la base militar de la Alfarería Bell y detenido junto con otros tres jóvenes. Los soldados arrojaron botes de gas lacrimógeno por un agujero en el techo y luego lo cubrieron. Después de una hora, el joven comenzó a sentirse enfermo y fue trasladado al Hospital Dr. Rivero Saldivia de Caucagua. Cuando llegó, no mostraba signos de vida.

Los soldados le dijeron al personal médico en servicio que el adolescente tuvo un ataque epiléptico. La ex Fiscal General Luisa Ortega Díaz declaró que “cuando la doctora, una médica valiente, vio esa situación, dijo que no se trataba de un ataque epiléptico, porque la persona estaba demasiado herida, con una fractura de cráneo y otras lesiones”. El centro de salud se puso en contacto con el Ministerio Público, que realizó una autopsia y determinó que la causa de la muerte fue asfixia mecánica por aspiración bronquial, politraumatismo general y traumatismo craneal. En el informe de la autopsia también se encontraron múltiples contusiones, moretones, hematomas e hinchazón en todo el cuerpo.

La investigación del Ministerio Público

Tras el descubrimiento de los cadáveres en noviembre de 2016, el Ministerio Público informó que iba a ordenar medidas cautelares contra 12 soldados por la muerte de los 12 hombres. La ex Fiscal General condenó públicamente estos actos. Hizo un llamamiento “al órgano rector encargado de este tipo de operaciones, de hacer una revisión de las mismas porque, si bien es cierto que es necesario realizar actividades para combatir la criminalidad, éstas no pueden desarrollarse de manera compulsiva, de manera violenta contra toda una población y sobre todo contra los más vulnerables”. Según la ex Fiscal General y el entonces Defensor del Pueblo, los 12 hombres no tenían antecedentes penales.

La investigación se confirió a un equipo multidisciplinario del Ministerio Público. Fue coordinada por el ex Director General de Actuación Procesal con las Fiscalías Sexagésima Segunda nacional y Décima local. El equipo de investigación estaba integrado por expertos en criminalística, profesionales forenses y psicólogos. Fue apoyado por el CICPC y el Servicio Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.

La ex Fiscal General Luisa Ortega Díaz destacó “la participación decidida del Ministro del Interior y Justicia, el Ministro Reverol, quien aportó importantes elementos para el esclarecimiento de los hechos, el Comisario Douglas Rico, así como la participación de una ONG, la Red de Apoyo por la Justicia y la Paz”. La investigación por la muerte del adolescente, iniciada oficialmente el 20 de noviembre de 2016, también fue llevada a cabo por la Fiscalía Sexagésima Segunda nacional.

El 27 de noviembre de 2017, el Ministerio Público anunció que presentaba cargos por la muerte de los 12 hombres, contra 12 miembros del Batallón 323 del Caribe: Teniente Coronel José Angel Rojas Córdova, Mayor Luis Eduardo Romero Arcia, Sargento Mayor Miguel Francisco Rodríguez Rodríguez, Sargento Primero Orlando José Mosegui Barrios, Sargento Primero Rafael Luis Acevedo Galanton, Sargento Primero Luis Ramón Figuera Salazar, Sargento Primero Francisco José Rivas Salazar, Sargento Primero Ronny José Antón Antón, Cabo Segundo Arquímedes José Aguey, Cabo Segundo Luis Eduardo Machado Márquez, El capitán Daniel Rafael Contreras Primera y el Cabo Primero Fabián de Jesús Rangel Rangel.

El Ministerio Público informó a la opinión pública que acusaría a los imputados de: 1) homicidio intencional; 2) tortura y tratos inhumanos y degradantes; 3) desaparición forzada; y 4) privación ilegítima de la libertad, entre otros. La investigación de la desaparición forzada de los cinco jóvenes que no fueron encontrados está vinculada a este proceso

El 29 de noviembre de 2016, otros siete miembros del Batallón 321 del Caribe fueron detenidos por la muerte del adolescente. Los que fueron puestos en prisión preventiva fueron el Teniente Ender Alexander Flores Fajardo; el Teniente Primero Yorgenis Moisés Monsalve Rubio; el Sargento Tercero Mayor Miguel Francisco Rodríguez Rodríguez; el Sargento Segundo Joneal Gil Bello; los Sargentos Primeros Álvaro José Torres Tonito y Rafael David Achique Medina; y el Cabo Primero Jefferson Jonathan Florián Pérez. Estos hombres fueron acusados de homicidio calificado, tortura, privación ilegítima de libertad y violación del domicilio. A pesar de los intentos, la Misión no ha podido reunir información sobre el estado del proceso judicial.

A partir de febrero de 2017, los 12 soldados pertenecientes al Batallón 323 del Caribe acusados de la muerte de los 12 jóvenes quedaron en prisión preventiva por orden del Tribunal de Primera Instancia en Funciones de Control Nº 1 del Circuito Judicial Penal del estado de Miranda. Los acusados pasaron tres meses en la prisión de Tocuyito y desde el 10 de marzo de 2017, se encuentran en el Centro de Detención de la Trigésima Quinta Brigada de la Policía Militar en el Fuerte Tiuna.

El proceso contra el Teniente Coronel Rojas Córdova estaba todavía en curso en el momento de este informe. Dos de los acusados fueron condenados a 22 años, nueve meses y 15 días. Esta decisión fue apelada por el Ministerio Público, que solicitó una pena de 26 años a pesar de que los dos acusados confesaron su participación en el crimen.

La Misión se puso en contacto con el Gobierno el 7 de agosto de 2020 para solicitar una actualización del estado tanto de este caso como el de la muerte del adolescente. En el momento de redactar el presente informe, no se había recibido respuesta.

Conclusiones

Con base en los hechos mencionados, la Misión tiene motivos razonables para creer que se cometieron detenciones arbitrarias, actos de tortura, ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas contra los doce hombres mencionados. Soldados pertenecientes al Batallón Caribeño 323 “José María Camacaro Rojas” de la FANB estuvieron involucrados en estas violaciones. Otros cinco jóvenes seguían desaparecidos en el momento de redactar este informe.

La Misión tiene motivos razonables para creer que al menos siete personas fueron detenidas arbitrariamente y torturadas antes de ser puestas en libertad.

La Misión también tiene motivos razonables para creer que el adolescente mencionado fue detenido arbitrariamente y torturado hasta la muerte por soldados pertenecientes al Batallón 321 del Caribe “Mayor General Pedro Zaraza”. de las FANB.